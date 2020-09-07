Муфтий принял участие в бизнес-сабантуе МАИБ

6 сентября муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин с рабочим визитом приехал в Москву. Программа его деловой поездки включала участие в бизнес-сабантуе, организованном Международной ассоциацией исламского бизнеса в качестве почетного гостя.

Бизнес-сабантуй прошел в формате нетворкинга с участием топовых финансовых экспертов, бизнес-тренеров, спикеров, которые обсуждают актуальные темы антикризисного менеджмента. Деловые сессии форума чередовались намазами, спортивными соревнованиями и мастер-классами, личными бизнес-встречами. Примечательно, что организаторы решили начать программу с вагаза на тему ведения бизнеса.

Наставления о ведении торговли по сунне участникам московского бизнес-сабантуя дал Камиль хазрат. Он рассказал о правилах, которые с дозволения Всевышнего могут оказать большую помощь в росте и процветании любой разрешенной исламом экономической деятельности. Он также отметил, что Пророк Мухаммад ﷺ и его сахабы и сами зарабатывали себе на жизнь торговлей и на своем примере показали, как быть успешными предпринимателями. Кроме того, в своем выступлении муфтий напомнил о многовековых традициях торговли и предпринимательства среди татар и 100-летнем юбилее ТАССР.

dumrt.ru