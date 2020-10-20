Муфтий призвал имамов сократить джум’а до 10-15 минут

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своём аккаунте в Инстаграмм @kamilhazrat обратился к имамам и ко всем верующим мусульманам Республики Татарстан с напоминанием о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции в мечетях. В своём обращении глава ДУМ РТ предостерег единоверцев от рисков новых инфекционных вспышек и призвал хазратов сократить время проведения пятничных молитв. Камиль хазрат отметил:

«Уважаемые имамы! Джамаат! К сожалению, риск новых вспышек и распространения короновирусной инфекции все еще существует. Я искренне прошу уберечь мечети от того, чтобы они стали причиной этого и призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза и вагаза до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия. Напоминаю также о том, что мечети следует посещать строго в масках и с личными намазлыками. А людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей».

dumrt.ru