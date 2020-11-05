Муфтий прочитал онлайн-лекцию для слушателей курсов «Толкования Куръана: прошлое и настоящее»

Сегодня, в 19-й день месяца Раби аль-авваль (5 ноября) муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в рамках курсов повышения квалификации для религиозных деятелей и преподавателей духовных образовательных организаций «Толкование Куръана: прошлое и настоящее» по системе видеоконференции выступил с лекцией.

Онлайн-урок муфтия Татарстана вызвал большой интерес у слушателей курсов и активных пользователей интернета: к лекции приобщились порядка 100 человек. География охвата сегодняшней видеоконференции была очень обширна – к ней дистанционно подключились мусульмане не только из Татарстана, но из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Республики Мордовия и других городов. Религиозные деятели и преподаватели духовных образовательных организаций смогли задать свои вопросы муфтию и получить исчерпывающие ответы. Камиль хазрат подробно рассказал им о деятельности ДУМ РТ в направлении изучения, издания и толковании Куръана, о важности изучения кыраатов и значении их при подготовке смысловых переводов Куръана на татарском и русском языках ДУМ РТ и др., а также поделился дальнейшими планами.

Свою лекцию муфтий хазрат начал, процитировав выдающегося татарского богослова Мусу Бигиева, который считал, что шакирды медресе должны знать кырааты Куръана хотя на уровне «Шатыбии». «Шатыбия» — это книга по 7 кыраатам. Таким образом, Камиль хазрат подчеркнул, что основным трудом при изучении кыраатов является “Шатыбия”, а минимальным уровнем знаний должно стать владение 7 кыраатами. Примечательно, что на занятиях по подготовке специалистов по 10 кыраатам Куръана, которые организованы ДУМ РТ с августа текущего года, используется именно издание «Шатыбия», подготовленное Мусой Бигиевым и отпечатанное в 1907 году в типографии Каримовых в Казани. Репринтное издание этой книги было выпущено в ИД «Хузур» ДУМ РТ специально для 12-ти шакирдов данной группы. При этом сам муфтий Камиль хазрат Самигуллин обладает знаниями полного кыраата Асыма. Кыраат Асыма – один из десяти стилей рецитации Куръана, который имеет две манеры чтения Священной Книги, переданных от учеников имама Асыма – Хафса и Шу’ба. Наиболее распространённым среди российских богословов является чтение риваятом Хафса от Асыма. Камиль хазрат Самигуллин освоил обе эти передачи. Важно и то, что Духовное управление мусульман Татарстана эффективно и последовательно работает над подготовкой специалистов по кыраатам Куръана для нашей республики. Например, Раушан хазрат Юсупов, выпускник Центра изучения Корана «Рашида» в Казани в течение четырёх лет обучался в Ливане в университете аль-Джинан по направлению из ДУМ РТ и, успешно сдав экзамены, получил иджазу по 10-ти кираатам Куръана, цепочка которой доходит до Пророка Мухаммада ﷺ. Это дает ему право вести преподавательскую деятельность. Раушан хазрат является единственным специалистом в этой области в Татарстане.

В ходе лекции муфтий хазрат подчеркнул, что знание кыраатов помогает понять истинные смыслы Куръана. Например, к работе над его смысловыми переводами в ДУМ РТ привлекались специалисты по кыраатам. Он также рассказал слушателям об отдельном издании 30-го джуза Куръана на татарском и русском языках, в котором наряду с переводами представлены короткие суры для заучивания 30-й части Куръана. Отдельно Камиль хазрат остановился на бесплатном мобильном приложении ДУМ РТ «Куръан “Казан басма» для операционных систем iOS и Android и планах подготовки и издания тафсира Матуриди на татарском и русском языках и пр.

Курсы повышения квалификации «Толкование Куръана: прошлое и настоящее» для религиозных деятелей и преподавателей духовных образовательных организаций по программе «Современные вопросы исламского права» продолжатся до 9 ноября. Курсы организованы ДУМ РТ и Центром повышения квалификации работников религиозных организаций и преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте (г.Казань) в рамках реализации Программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Занятия проходят с применением дистанционных технологий.

dumrt.ru