Муфтий провёл встречу с представителями посольства Государства Катар в РФ

28 июля в резиденции ДУМ РТ муфтий Камиль хазрат Самигуллин встретил почетных гостей из Москвы – первого секретаря посольства Катара г-на Рашида Маджида Аль-Совади и ответственного за вопросы культурного сотрудничества государства Катар в Российской Федерации г-на Абдуллу Юсуфа Аль-Саайя. Во встрече также приняли участие представители Международного агентства и медиатора между культурами Катара и России, учрежденного посольством Государства Катар в Российской Федерации.

Встретив почетных гостей, муфтий ознакомил представителей посольства Государства Катар в РФ с жизнью мусульманской общины Татарстана, многоплановой деятельностью Духовного управления мусульман РТ, религиозной ситуацией в республике и наследием татарских богословов.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития культурно-религиозных связей. К примеру, представители Государства Катар выразили желание провести в России конкурс по арабскому языку. Финал конкурса планируется провести в Казани в 2021 году. Кроме того, речь шла о сотрудничестве в области издательской деятельности. Камиль хазрат Самигуллин рассказал гостям о работе мусульманского телеканала «Хузур ТВ», бесплатной электронной библиотеке «Даруль-кутуб», о подготовке и издании муфтиятом переводов Корана на русский и татарские языки. Далее муфтий провел для гостей экскурсию по Духовному управлению мусульман Татарстана, комплексу Галеевской мечети, а также показал реконструируемое медресе «Мухаммадия».

Кроме того, муфтий Татарстана рассказал представителям посольства Катар в РФ о call-центре «Даруль-ифта» и результатах его деятельности. Напомним, «Даруль-ифта» – это специально созданный call-центр для обработки обращений и консультации населения по религиозным вопросам. Каждый желающий с 10.00 до 16.00 по будням может позвонить на номер 8 800 222 7667 и получить ответ на свой вопрос в рамках исламской тематики.

В завершение встречи была достигнута договоренность о заключении проекта соглашения о дальнейшем взаимодействии. В память о встрече муфтий вручил гостям ценные книги, изданные ИД «Хузур» ДУМ РТ.

dumrt.ru