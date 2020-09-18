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Муфтий РТ: «Первое правило для любого руководителя — это соблюдение справедливости»

Муфтий РТ: «Первое правило для любого руководителя — это соблюдение справедливости»

в Новости, Слайдер, Актуальное мнение, Главные новости, 18.09.2020 0 3

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову необходимо помнить о справедливости, это позволит региону и государству развиваться, а жителям — чувствовать себя счастливыми. Об этом муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал на инаугурации руководителя республики.

«Первое правило для любого руководителя — это соблюдение справедливости. В этом примером служил наш пророк Мухаммад, затем его праведные халифы», — сказал Самигуллин.

Государство, где есть справедливость, всегда развивается, люди там живут равно и счастливо, отметил муфтий республики. Добавил Камиль хазрат и пункт о развитии татарского языка в республике.

«Где как не в Татарстане развивать татарский язык. Если мы здесь не будем заниматься развитием татарского языка и культуры, то этим в мире нигде больше не займутся», — подчеркнул он.

tatar-inform.ru

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