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Муфтий РТ принял участие в Московском онлайн-сабантуе

Муфтий РТ принял участие в Московском онлайн-сабантуе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 06.07.2020 0 6

4 июля на российских интернет-просторах прошел онлайн-Сабантуй. Организатором столь необычного подхода к любимому народному празднику стала татарская национально-культурная автономия Москвы. На официальном сайте автономии татар Москвы зрителям представили семь онлайн-локаций для праздника — национальная борьба «Корэш», народные игры, концертная программа с участием звезд эстрады, национальный маркет, кулинарные мастер-классы, — а также виртуальное пространство для знакомств и молодежных проектов, уникальный контент, интервью и прямые включения из разных регионов страны и мира.

В одной из секций искусство владения татарской саблей зрителям продемонстрировал муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин. Кроме того, глава мусульман Татарстана провел небольшой ликбез не только по  владению саблей, но и по образу и  национальному костюму татарского  батыра (богатыря).

Примечательно, что в дальнейшем Камиль хазрат продолжит знакомить своих подписчиков в сети Instagram с традициями татарских воинов. К примеру, в следующих сериях цикла он расскажет зрителям о владении «зихгиром»  (перстень лучника, для натягивания тетивы лука). Познавательные ролики вы сможете смотреть на официальном аккаунте муфтия Республики Татарстан в сети Инстаграм @kamilhazrat.

dumrt.ru

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