Муфтий РТ призвал мусульман провести Курбан-байрам, соблюдая меры против сovid

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму галейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Дорогие единоверцы!

Всех, кто стремится к достижению милости и довольства Всевышнего Аллаха, с нетерпением и великим почтением ожидает Ид аль-Адха – братьев и сестер по вере, искренне поздравляю с наступающим праздником Курбан-байрам!

Праздник Курбан-байрам − это возможность для всех мусульман донести до нашего Великого Господа миров наши нескончаемые восхваления и приветствия, жертвуя ради Его довольства своим имуществом. Это праздник, который позволяет нам выразить через жертвоприношение свою глубочайшую благодарность Всевышнему Аллаху за бессчетные блага, которыми Он наделяет нас, и доказать Ему нашу преданность. В Куръане есть такой аят:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Смысл: «Вы ни в коем случае не обретете благочестия (и довольства Аллаха), пока не будете расходовать (на пути Аллаха) из того (имущества), что вы любите, и сколько бы вы ни расходовали, Аллах знает об этом (и сполна воздаст вам)» (сура “Али Имран” (Род Имрана), 92 аят). Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ, который был послан Аллахом как милость для миров, призывал человечество идти дорогой истины и являющийся наилучшим примером для всех нас, сказал:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

«Тот, кто обладал достатком и не совершил жертвоприношение, пусть не приближается к нашим мечетям!». Таким образом, жертвоприношение является почетным долгом перед Всевышним и единоверцами для тех из нас, кто обладает определенным достатком.

История праздника Курбан уходит своими корнями во времена пророка Ибрахима алейхисалям, на долю которого выпало великое испытание от Господа. Это такое испытание, которое немыслимо для понимания людей, которое человечество не видело ни до ни после Ибрахима алейхисалям, которое навечно запечатлено на страницах Куръана и передается из уст в уста, из поколения в поколение… До этого случая и после него не было ниспослано указов свыше, подобных этому. Всевышний Аллах приказал Своему пророку принести в жертву родного сына Исмаиля алейхисалям! И эти два богобоязненных человека, дабы засвидетельствовать Ему свою истинную веру и послушание, готовы были пойти на этот шаг. Однако в самый последний момент Создатель, увидев непоколебимую и крепкую веру двух своих рабов, освободил их от такой жертвы и заменил ее на лучшее – ниспослал для них овцу.

Таким образом, история праздника Курбан очевидно проявляет, что он ниспослан человечеству как праздник жизни, который учит ценить ее и провозглашает: на Земле не должна проливаться кровь людей! Наш Создатель не требует от нас ничего, кроме искренней веры, соблюдения религиозных канонов и красивого терпения. Он не принимает бессмысленные жертвы, но готовность искренне жертвовать собой и своим имуществом ради Его довольства является проявлением покорности Его воле и доказательством чистосердечного поклонения. Так же, как и Всевышний безграничен в Своих благах и любви по отношению к нам, так и мы должны поклоняться Ему искренне, исполнять Его приказы, должны жертвовать ради Него. Именно с такими намерениями в дни Курбана мусульмане торопятся совершить жертвоприношения.

Уважаемые братья и сестры! В преддверии великого праздника я вновь вынужден напомнить всем о санитарно-эпидемиологических условиях, в которых нам с вами предстоит встретить Курбан-байрам. Пандемия все еще – среди нас, поэтому гает пройдет с рядом условий, который обязан соблюдать каждый, кто придет в мечеть. Я прошу отнестись к этим требованиям со всей ответственностью и серьезностью и прийти на праздничный намаз только при наличии защитной маски, перчаток и собственного намазлыка. Прошу также помнить о правиле соблюдения социальной дистанции между верующими во время намаза! Кроме того, к сожалению, на данный момент в мечети не могут собираться более 100 человек, поэтому большинству из нас придется совершить намаз на открытом воздухе.

Дорогие братья и сестры! Я от всего сердца поздравляю вас с этим светлым днем, великим праздником Курбан-байрам! Молю Всевышнего, чтобы Он принял наши добрые намерения, исходящие из глубины души, благие дела, искренние мольбы и жертвоприношения, и спас нас от огня ада и одарил Своими райскими садами. Ид аль-мубарак! Пусть праздник принесет в каждый дом радость, благополучие и благословение Всевышнего!

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

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