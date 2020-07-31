Муфтий РТ: «Татары не имеют права потерять национальную идентичность и язык»

Татары не имеют права потерять свою национальную идентичность, заявил во время гает-вагаза муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Торжества в честь Курбан-байрама проходят в Галиевской мечети Казани.

«Ислам помог и татарам сохраниться как единая нация. Если Сам Всевышний Аллах хранит нации, то имеем ли мы право потерять свою национальную идентичность, свой язык? Если сегодня наши дети не будут говорить на татарском языке, то завтра они не будут признавать себя татарами», — отметил муфтий.

Россия — это дом для многих национальностей, которые живут в мире и согласии. Однако сейчас находятся люди, которые запрещают мусульманским девушкам носить хиджаб, заметил Камиль хазрат Самигуллин, и напомнил о том, что в XXI веке объявлена свобода религии.

«Скоро состоится перепись населения. Запишут ли татары себя татарами и мусульманами? Голос мусульман должен прозвучать убедительно и громко. Вот перед нами еще одно испытание!» — заключил муфтий Татарстана.

Трансляцию торжеств из Галиевской мечети можно посмотреть на сайтах ИА «Татар-информ» и ДУМ РТ, на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», а также на YouTube-канале «Хузур ТВ». Повтор трансляции можно будет посмотреть в 9 часов на телеканале «Россия 1», в 12.20 — на «ТНВ Планета», в 15.05 — на «ТНВ Татарстан».

tatar-inform.ru