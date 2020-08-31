Муфтий РТ вошел в состав Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения татарского языка

29 августа Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ о внесении изменений в состав Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. Согласно документу, в состав Комиссии включен глава мусульман республики, муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Указ вступил в силу сегодня.

Комиссия при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка была создана в июле текущего года по предложению Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Напомним, решением Муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина сохранение татарского языка и татарской национальной идентичности стало одним из приоритетных направлений работы ДУМ РТ. Деятельность муфтията, его учрежденных организаций, мечетей и учебных заведений осуществляется на татарском языке, включая делопроизводство и деловые коммуникации в пределах Республики Татарстан. Помимо этого, ДУМ РТ реализует целый ряд инициатив по формированию и развитию татароязычной среды в мечетях республики, используя их площадки для проведения курсов татарского языка, религиозных, детских, молодежных и общественных мероприятий на татарском языке, консультации и обслуживания населения на татарском языке, чтения проповедей по теме сохранения родного языка. При этом в 5 из 8 республиканских медресе ведется обучение на татарском языке, в 3 медресе — на двух языках, что позволяет обеспечивать регионы России имамами со знанием татарского языка и национальным самосознанием. Важно также, что одним из условий для аттестованных в ДУМ РТ имамов является владение татарским языком на уровне, достаточном для проведения пятничных вагазов и ведения делопроизводства. Наиболее актуальным является также опыт ДУМ РТ в учреждении татарских школ: на сегодняшний день в Альметьевском мухтасибате функционирует школа «Нур», в сентябре в Елабужском мухтасибате откроется школа «Ихсан». В новом сезоне ДУМ РТ планирует организовать курсы татарского языка в 100 мечетях по методике, разработанной в РИИ, и по учебнику, изданному в ИД «Хузур». Кроме того, ДУМ РТ ведет обширную издательскую деятельность на татарском языке и реализует целый ряд медиапроектов на татарском языке.

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