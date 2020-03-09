Муфтий РТ выступил перед мусульманами Башкортостана с проповедью о родном языке

6 марта глава мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин провел в мечети «Ихлас» города Уфы пятничный намаз. В столицу Башкортостана муфтий Татарстана прибыл по приглашению имам-хатыба этой мечети Мухаммада хазрата Галлямова.

Свой вагаз перед собравшимися единоверцами муфтий посвятил важности сохранения родственных связей, братских и добрососедских отношений между мусульманскими народами, родного языка и обычаев, национального и религиозного самосознания. В частности, муфтий призвал сохранять родственные нити между татарским и башкирским народами, братские и соседские права, религиозные и национальные традиции в семье.

Завершая свое выступление, Камиль хазрат подчеркнул, что родной язык – это аманат, вещь, данная нам на хранение от Аллаха: «Если мы не можем сохранить вверенный нам как аманат родной язык, это станет невыполнением приказа Аллаха. Если мы забудем его, наши внуки забудут и нас самих. Изучайте свой родной язык, дорогие единоверцы. Получение знаний – одна самых больших обязанностей мусульман. Не предавайте родной язык и своих предков!».

Завершив свою речь, Камиль хазрат возглавил пятничную молитву. Вслед за ним джума совершили около 400 мусульман, проживающих в Башкортостане.

dumrt.ru