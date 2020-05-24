Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил с праздником Ураза-байрам

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму галейкум ва рахматуллахи ва баракатух.

Дорогие мусульмане!

Поздравляю вас со священным праздником Ураза-байрам!

«Весельем нынче полон мир, сияньем красок разных,

Но отчего так? Знаю я: сегодня праздник, праздник!»

Нет сомнений в том, что знакомые всем с детства эти строки татарский поэт Габдулла Тукай писал о празднике Ураза-байрам. Поистине, Ид-аль-Фитр – это праздник безмерной радости за то, что нам удалось выполнить предписание Всевышнего, побороть свой нафс, очистисть свое сердце и укрепить иман!

Уважаемые мусульмане! Первый праздничный намаз наш Пророк ﷺ провел на втором году хиджры (624 году), и это был намаз ʾИд аль-фитр. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается:

زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ

«Украшайте ваши праздники такбиром» (Табарани, «Мугҗам аусат»).

Также Пророк ﷺ сказал:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيدِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

«В тот День, когда будут умирать сердца, не умрёт сердце того, кто станет бодрствовать и заниматься поклонением Аллаху в ночи обоих праздников» (Кыуаму сунна, «Таргыйб ва тархиб», 373).

В риваятах сообщается, что с наступлением ʾИд аль-фитр Всевышний Аллах спрашивает у ангелов: «Каково воздаяние того рабочего, который выполнил свою работу?». Ангелы ответят: «О наш Владыка! Его воздаяние в том, чтобы оплатили ему труд сполна». Тогда Всевышний Аллах скажет: «О Мои ангелы! Будьте свидетелями, Я сделал наградой за их уразу в месяц Рамадан и таравих-намаз Свое довольство и прощение». Аллах Всевышний скажет: «О Мои рабы! Просите у меня, клянусь Моей Славой, клянусь Моим Величием, что бы вы ни попросили в этот день для этого мира и для своего ахирата, Я дам вам» (Абу Лейс Самарканди, «Танбихуль гафилин»). Вот как возвысил Аллах ʾИд аль-фитр!

Дорогие единоверцы! Рамазан в этом году в связи с пандемией отличался от всех предыдущих. Безусловно, все мы хотим встретиться на намазе в мечети во время празднования Ураза-байрама. Но нельзя допустить, чтобы дома Аллаха невольно превратились в эпицентры распространения смертельно опасной болезни. В данной связи Духовным управлением мусульман РТ принято решение провести гает по случаю окончания Рамадана лишь в одной Галиевской мечети и в формате Live. Каждый верующий сможет присоединиться к праздничному вагазу посредством прямой трансляции на телеканале «ТНВ», на официальном сайте ДУМ РТ и на YouTube-канале “Хузур ТВ” и тем самым погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости. Что касается гает-намаза, то и он совершаться в мечетях не будет. В соответствии с ханафитским мазхабом праздничный намаз является ваджибом. Поэтому, условия действительности соответствуют тем же условиям, которые необходимы для действительности джума-намаза. В условиях распространения эпидемии обязательность выполнения праздничного и джума-намазов вместе с джамаатом аннулируется. И, поскольку, оба намаза должны быть прочитаны в мечети, выполнять праздничный намаз у себя дома не является ваджибом. Следовательно выполнение намаза подобных праздничному дома не является условием. В книгах по фикху (исламскому праву) в сложившейся ситуации советуется выполнить два или четыре ракаата нафиль намаза в то время, когда должен быть прочитан праздничный намаз.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, бесспорно то, что Священный месяц Рамазан и знаменующий его завершение Ураза-байрам приблизили нас к Всевышнему и, возможно, усилили нашу искренность и наполнили наши мысли добрыми намерениями. ИншаАллах, Создатель примет искренние поклонения, благие деяния и принесенные от чистого сердца покаяния и, быть может, простит наши прегрешения и избавит умму, страну и все человечество от пандемии, позволив нам начать свою жизнь с нового листа. Йа Рабби, Ты – Могущественный, Милующий, Прощающий… Прими наши покаяния и пост, который мы продержали ради Твоего довольства, прими наши благие дела, прости наши грехи, которые мы совершали по знанию и незнанию, спаси нас от Своего наказания, исцели нашу умму от этой болезни!

Рамазан 1441 года по хиджре закончился. Но не подобает мусульманину оставлять поклонение и повиновение Великому Господу из-за того, что султан всех месяцев остался позади. Пророк Мухаммад ﷺ сказал:

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

«Кто будет соблюдать пост в месяц Рамадан, а затем прибавит к этому шесть дней поста в месяц Шавваль, то его пост будет подобен посту длиной в целый год» (Муслим, «Сыям», 204; Тирмизи, «Савм», 53.] Ведь в Священном Куръане сказано: «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние» («Аль-Анʾам», 6:160). Поститься в этом месяце можно и шесть дней подряд, и в разные дни. Так давайте же не будем откладывать наше поклонение из-за того, что Рамазан завершился, и пообещаем себе, что продолжим повиноваться воле и законам Всевышнего до конца своих дней.

Дорогие единоверцы! Я взываю к Аллаху с молитвами о том, чтобы Он избавил от бремени тяжких грехов каждого, кто проводил ночи Рамадана ради Его довольства в намазах, с Куръаном в руках и верой в душе. Всем сердцем желаю, чтобы Всевышний принял наш пост, совершенные поклонения и великодушные поступки, уберег от наказаний Ада и одарил нас Раем!

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин