Муфтий Татарстана на Саматовских чтениях: «В душе татарского народа Габдулхак хазрат оставил глубокий след»

В 28-ый день месяца сафар (15 октября), в Чистопольском мухтасибате в мечети “Нур” состоялись Х Саматовские чтения. Конференция посвящена татарскому богослову, первому казыю Татарстана, выдающемуся религиозному деятелю конца XX – начала XXI веков, ученому Габдулхаку хазрату Саматову. Организаторами чтений выступили Централизованная религиозная организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт и мухтасибат Чистопольского района. Для участия в чтениях в Чистополь приехали видные татарские религиозные деятели: муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сын Габдулхака хазрата – председатель Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского автономного округа, муфтий Тагир хазрат Саматов, главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, заместитель муфтия Республики Татарстан, председатель Совета исламского образования Российской Федерации, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик Мухаметшин, руководителҗ Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов и другие религиозные, общественные деятели.

Перед началом конференции участники посетили историческое мусульманское кладбище Чистополя. Здесь у могилы Мухаммадзакира Габдулвахаба Камалова-Чистави — татарского богослова, ишана, суфийского ученого, наставника Габдулхака хазрата Саматова, прочитали аяты Корана и совершили дуа. Кроме того, гости ознакомились с просветительской деятельностью Центр духовного развития “Камалия” и Исламского центра в Чистополе. Затем делегаты последовали в мечеть «Нур» для участия в Саматовских чтениях.

Первым на открытии конференции выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В своем приветственном слове Камиль хазрат отметил, что в душе татарского народа Габдулхак хазрат оставил глубокий след. Он напомнил собравшимся о том, как в годы атеистической пропаганды Габдулхак хазрат в сырых подвалах и холодных машинах, не страшась коммунистической идеологии, как наставник давал уроки религии своим ученикам, призывал татар на путь Ислама и просвещал их. «Габдулхак хазрат относился к своей деятельности с большой ответственностью. Он был истинным татарским имамом, просветителем, ученым, добросовестным и мудрым религиозным деятелем», — сказал Камиль хазрат.

Муфтий подчеркнул, что для того, чтобы в полной мере оценить роль личности Габдулхака хазрата в возвращении татарского народа к Исламу, необходимо иметь представление о характере периода жизни татар в конце XX – начала XXI веков: «Благодаря усилиям Габдулхака хазрата, татарский народ постепенно стал избавляться от атеистических взглядов, и молодежь стала приходить в ислам. Однако в среду мусульманской молодежи, изголодавшейся по духовной пище, стали проникать псевдоисламские ценности и деструктивные идеи. И тогда именно Габдулхак хазрат стал истинными хранителем и продолжателем традиций ханафитского мазхаба и матуридитской акыды, которые были сильны у татар до революции», – отметил муфтий Татарстана.

В целом, красной нитью в его выступлении проходила тема наставничества имамов со стороны Габдулхака хазрата Саматова: для многих современных мусульманских религиозных деятелей он является устазом. При этом по словам главы ДУМ РТ, Габдулхак хазрат не только учил, но и на своем примере показал, каким должен быть татарский имам. Муфтий завершил свое выступление одним из наставлений Габдулхака хазрата: «Мы, религиозные деятели, должны заботиться о том, чтобы наши поступки служили примером для народа. Если, рассказывая об исламе, добре, милосердии, нравственности, мы сами не следуем этим ценностям, то мы окажем плохое влияние на людей».

Ученик Габдулхака хазрата, главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев, поддерживая Камиля хазрата, подчеркнул, что именно нравственным вопросам его наставник уделял большое внимание, и выступил с предложением проводить в последующие годы Саматовские чтения совместно с чтениями Чистави. Он также отметил, что в Татарстане создана целая система исламского образования, разработаны программы, стандарты, а в начале этого пути стоит Габдулхак хазрат Саматов. В 1988 году ему удалось открыть в Чистополе медресе.

Сын Габдулхака хазрата – председатель Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского автономного округа, муфтий Тагир хазрат Саматов. Он поблагодарил ДУМ РТ за организацию конференции поделился своими воспоминаниями об отце.

Заместитель муфтия Республики Татарстан, председатель Совета исламского образования Российской Федерации, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик Мухаметшин тоже поделился воспоминаниями о Габдулхак хазрате. Он также рассказал, как в начале Исламского возрождения среди татар было открыта медресе в Чистополе, которое впоследствии было переведено в Казань и по сей день называется медресе имени 1000-летия принятия Ислама. «Он является для нас большой гордостью, олицетворением татарского имама», — сказал Рафик хазрат, подчеркнув необходимость доведения наследия Саматова до молодежи, и выразил надежду, что будут опубликованы магистерские диссертации и другие серьезные труды.

А по воспоминаниям доцента кафедры исламской теологии, кандидата исторических наук РИИ Радика Забирова, Габдулхак хазрат сумел пробудить у молодежи любовь к Исламу. «Габдулхак хазрат сказал: «Уважайте своих наставников пока они живы. Это было не только его наставлением, но и пожизненным воспитанием», — сказал Радик Забиров. Большой интерес вызвал также доклад директора Аксубаевской школы Республики, кандидата исторических наук Рафика Насырова, который рассказал о родословной Габдулхака хазрата. Сегодня Рафик Насыров сообщил, что происхождение этого рода происходит из села Старое Ибраево Аксубаевского района.

В ходе чтений также были заслушаны доклады на такие темы, как «Габдулхак Саматов – личность, обладающая высоким духом», «Религия, язык, нация – кредо жизни Габдулхака Саматова», «Сборник хадисов татарского богослова Ахметвали хазрата Рахими», «Родословная Габдулхака Саматова» и другие.

В рамках чтений муфтий Камиль хазрат Самигуллин вручил медаль и премию «Рухи мирас» («Духовное наследие») имени Габдулхака Саматова за вклад в развитие ценностей ислама генеральному директору акционерного общества “Чистополь – Водоканал” Талгату Ахметзянову.

По окончании чтений внук Габдулхака хазрата Камиль хазрат Саматов прочитал аяты Куръана, а участники чтений — дуа. После этого муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел полуденный намаз.

Участникам собрания были розданы книги Габдулхака Саматова “Ислам в нашей нации”, Ришата Курамшина “Мудрый наставник” (советы и наставления Габдулхака хазрата Саматова), издание “Каләм Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке.

Саматовские чтения проводятся с 2010 года.

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