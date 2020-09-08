Муфтий Татарстана начинает новый цикл статей «Стереотипы об исламе»

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин приступает к публикации нового цикла своих статей. Серия его авторских наставлений выходит под названием «Стереотипы об Исламе» и развенчивает мифы и общепринятые заблуждения относительно истоков и традиций нашей религии.

Красной нитью в публикациях муфтия проходит мысль о том, что в обществе по-прежнему плохо осведомлены о вере и образе жизни мусульман, существует слепое доверие деструктивным информационным каналам об Исламе и склонность обобщать и рассуждать, делать выводы, основываясь на стереотипах.

В своих статьях Камиль хазрат противопоставляет разного рода безалаберным толкованиям Корана и сунны Пророка ﷺ научно-богословские доказательства мудрости Всевышнего.

dumrt.ru