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Муфтий Татарстана обратился к имамам и прихожанам в связи с открытием мечетей

Муфтий Татарстана обратился к имамам и прихожанам в связи с открытием мечетей

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 04.06.2020 0 6

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Ассаляму галейкум ва рахматуллахи ва баракатух.

Дорогие единоверцы!

Уважаемые прихожане и имамы мечетей!

Альхамдулиллях, сегодняшний день начался с радостной вести — с завтрашнего дня мечети откроют свои двери для того, чтобы встретить мусульман на пятничной молитве. Мы с нетерпением ждали этого события и соскучились по коллективным намазам, единоверцам, вагазам и имамам!

Наконец, мусульмане Татарстана, вместе обратив свои взоры в сторону благословенной Мекки, вслед за нашими уважаемыми имамами смогут в единодушном порыве вознести хвалу Всевышнему – Обладателю безграничной Милости и Прощения. В Куръане говорится:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Смысл: «О верующие! Ищите помощи (у Аллаха) через терпение и намаз. Поистине, (помощь) Аллах(а) — с терпеливыми (сура «аль-Бакара», 153 аят). Очевидно, мусульманам следует воздавать Аллаху благодарность за то, что Он, приняв наше терпение, вновь вернул нам такую бесценную возможность. В то же время нет сомнений и в том, открытие мечетей – это результат продуманных и своевременных решений руководства нашей республики, ответственного исполнения своих обязанностей и искреннего продолжения религиозной деятельности хазратами во время пандемии, а также сознательности и понимания к мерам ДУМ РТ со стороны прихожан мечетей.

Но пандемия все еще – среди нас, поэтому мечети открываются с рядом условий для совершения коллективных молитв. Чтобы Дома Аллаха не превратились в места распространения болоезни, эти условия обязан соблюдать каждый, кто придет в мечеть. Я прошу отнестись к этим требованиям со всей ответственностью и серьезностью и посещать мечети только при наличии защитной маски, перчаток и собственного намазлыка. Прошу также помнить о правиле соблюдения социальной дистанции между верующими во время намаза! Кроме того, к сожалению, на данный момент в мечети не могут собираться более 100 человек, но в этом случае при условии сохранения дистанции намаз можно будет совершить на примечетской территории. Важно также, что мы рекомендуем воздержаться от посещения мечети и пятничной молитвы верующим с ослабленным иммунитетом, опасающимся за свое здоровье, а также в возрасте старше 65 лет.

Уважаемые хазраты! Я обращаюсь к вам с просьбой приложить максимум своих усилий к реализации этих мер и провести джума-намаз на высоком организационном уровне. Дорогие прихожане, выражаю надежду на то, что и вы со своей стороны не будете нарушать противоэпидемические правила и отнесетесь с пониманием к требованиям имамов, перед которыми стоит ответственная задача провести предстоящую джума впервые после долгого перерыва на должном уровне. Аллаһка тапшырдык!

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

dumrt.ru

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