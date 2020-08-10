Муфтий Татарстана принял участие в Альметьевском триатлоне

8 августа в Альметьевске прошли любительские старты в рамках Чемпионата России по триатлону «Альметьевский триатлон – TIMERMAN». Одним из почетных участников всероссийских соревнований стал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он успешно стартовал и финишировал, пройдя испытания по плаванию, а также в вело- и беговом этапе по городу. На финише главу мусульман Татарстана встречали болельщики и группа поддержки из хазратов — имамов-мухтасибов Юго-Восточного региона республики.

Для Камиля хазрата участие в триатлоне было первым спортивным опытом и пополнило копилку его атлетических достижений. Ранее он принимал активное участие в других стартах. Так, на прошлой неделе, 2 августа, он успешно финишировал в синхронном дистанционном забеге «ЗаБег.РФ» в Казани.

В 2018 и 2019 годах в рамках Казанского национального полумарафона Камиль хазрат пробежал дистанции в 21,1 км. Весной 2019 года на «Казанском марафоне» он преодолел путь в 42 км. Также в этом же году Камиль хазрат принимал участие в забеге «Ночная Казань – 2019».

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями традиционных конфессий. Они ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию «других» религий. Важно, что активная работа по организации спортивных соревнований и турниры показала себя наиболее эффективной в борьбе с идеями религиозной нетерпимости среди молодежи. Пророк Мухаммадﷺ сказал: «Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий, хотя в каждом [из них] есть благо….». ДУМ РТ является организатором таких ежегодных спортивных инициатив, как Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани и Республиканский турнир по корэш и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ.

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