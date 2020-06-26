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Муфтий Татарстана принял участие в заседании оргкомитета по подготовке празднования 100-летия образования РТ

Муфтий Татарстана принял участие в заседании оргкомитета по подготовке празднования 100-летия образования РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 26.06.2020 0 5

Вчера, 25 июня, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в работе заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования РТ. Торжественное собрание прошло в присутствии заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина и членов Правительства РТ.

На повестке дня были рассмотрены вопросы о ходе подготовки к 100-летию образования ТАССР. В том числе участники совещания ознакомились с результатом выполнения плана основных мероприятий подготовки к торжеству.

dumrt.ru

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