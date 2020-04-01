Муфтий Татарстана призвал провести самоизоляцию с пользой для себя и близких. Советы Камиля хазрата

Обращение муфтия Республики Татарстан

Камиля хазрата Самигуллина

в связи с ведением режима самоизоляции:

Уважаемые братья и сестры!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

В Татарстане объявлен режим обязательной самоизоляция для всех граждан, который продлится до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации. Это необходимая мера, направленная на уменьшение угрозы распространения смертельно опасного вируса. В эти непростые дни крайне важно оставаться дома и явить пример ответственности и терпеливости. Всевышний Аллах в Благородном Куръане сказал: «Поистине, Аллах вместе с терпеливыми».

Режим самоизоляции отдельным группам населения позволит перейти на удаленный вариант работы. Однако такая возможность появляется не у всех. И многие из нас в этой связи задаются вопросом, как высвободившееся время провести с максимально пользой для себя и окружающих. Позвольте высказать некоторые соображения на сей счет:

1. Прежде всего мы должны позаботиться о своих престарелых родителях и родственниках: сделать все, чтобы они не выходили из дома. Если вы живете отдельно от них, то можно взять за правило звонить им несколько раз в день. Так они будут больше чувствовать свою нужность и меньше искать общения с соседями по дому. Вы также можете заказать им доставку продуктов и лекарств на дом с помощью современных интернет-сервисов: пожилые люди, как правило, сами не умеют пользоваться подобными услугами.

2. У многих из нас есть пропущенные намазы. За них мы будем спрошены в Судный День. Самоизоляция, высвобождающая много свободного времени, может стать хорошим поводом восполнить эти молитвы.

3. А многие ли из нас целиком прочитали Благородный Куръан? Если вы владеете таджвидом, то сейчас самое время сделать хатм. А если нет, то почему бы в эти дни не научиться читать Книгу Всевышнего в оригинале? Ее мудрость вы можете постичь и в переводе смыслов: ДУМ РТ уже подготовило его как на татарском, так и на русском языках. https://www.huzurshop.ru/ Почему бы сейчас на задаться целью вдумчиво прочитать Писание Аллаха за время самоизоляции?

4. Уединение важно поставить на службу религиозному самообразованию. Бесплатно почитать и скачать проверенные мусульманские книги вы сможете на сайте электронной онлайн-библиотеки Darul-Kutub.com, со статьями на научно-популярные и богословские темы, новостями мусульманского мира можно познакомиться на портале Islam-Today.ru. Возможно, интересными вам покажутся телеграм-каналы @kamil_hazrat, @hafizlar, @usulhadis, @tatyaz, @daruliftatat. За новостями и последними решениями ДУМ РТ следите на официальном сайте http://dumrt.ru/

5. На время ограничений ДУМ РТ запустило бесплатный живой онлайн-лекторий. По вторникам и четвергам в прямом эфире сети Instagram на странице @MUSLIMMOL будут проводиться получасовые уроки по различным научно-популярным богословским темам. Эфиры уроков будут сохранены на YouTube-канале социального отдела ДУМ РТ «Мусульманская молодежь». Пользуйтесь себе во благо!

6. Лекции проектов «Яшь килен» и «I’MAN» также теперь даются на платформе ZOOM.

7. Для вас продолжает вещать первый исламский телеканал России «Хузур ТВ». Его передачи вы можете посмотреть как по кабельному телевидению так и на сайте и в мобильном приложении «Хузур ТВ».

8. Продолжает работать и мусульманское радио «Азан». Его эфир транслируется как в интернете https://azan.fm/, так и в специальном приложении. Удобно слушать пока вы заняты домашним делами.

9. Если во всех этих источниках вы не смогли найти ответы на свои религиозные вопросы, то вы можете проконсультироваться по ним в нашем бесплатном мусульманском сall-центре «Даруль-ифта» по телефону: 8-800-222-76-67.

10. Сам я продолжу принимать звонки по скайпу. Выйти на связь со мной можно по вторникам с 9.00 по 12.00 часов. Мой аккаунт: dumrt-kazan.

11. На портале Yardam.ru собрана информация о цифровых сервисах и услугах: доставка готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством. Словом, все для комфортного домашнего карантина.

12. Возможно, вы еще не владеете в полной мере татарским языком. Сейчас самое время восполнить этот пробел. Перед вами откроется огромный и богатый мир родной культуры, вы сможете прочитать книги великих татарских богословов и внимать наставлениям ныне живущих имамов. Ведь когда эпидемия отступит, Иншаалла, мы вновь встретимся на пятничных проповедях.

13. Обязательно посвятите высвободившееся время общению с детьми. Ничто не приносит такой радости, как намазы, прочитанные вместе со своей семьей. А религиозное воспитание, полученное в детстве, даст человеку мощный нравственный фундамент на всю жизнь. К слову, Бугульминский мухтасибат ДУМ РТ на время действия особого санитарно-эпидемиологического режима приглашает детей от 6 до 15 лет к участию в дистанционном детском конкурсе «Моя проповедь» («Минем вәгазем»). http://dumrt.ru/ru/news/news_23956.html Это полезно и интересно!

14. В дни самоизоляции важно не забывать и про свое здоровье. Наш Пророк, мир ему и благословение, учил: «Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий». Это хороший повод для всевозможных спортивных домашних челленджей, будь то ежедневные отжимания или подтягивания на перекладине.

Молю Всевышнего Аллах ниспослать всем нам стойкости и благоразумия. Пусть Аллах дарует каждому из нас здоровья! Берегите себя и своих близких!

Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

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