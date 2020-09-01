Муфтий Татарстана встретился с руководством татарской мечети «Ихлас» г. Уфы

31 августа муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с председателем совета махалли мечети «Ихлас» г.Уфы Мухаммадом хазратом Галлямовым и руководителем представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане, имамом-хатыбом мечети «Ихлас» Альфредом хазратом Давлетшиным. Встреча прошла в здании Духовного управления мусульман РТ и была посвящена вопросам взаимодействия в сфере образования и сохранения татарского языка. В первую очередь гости поделились впечатлениями от Милләт Җыены – Национального собрания, прошедшего в рамках мероприятий в честь Дня Республики Татарстан.

Отдельное внимание на встрече было уделено изданию переводов смыслов Корана на татарском языке, подготовленного и выпущенного муфтиятом в 2019 году в рамках Года толкования Корана. Особый интерес соотечественников из Башкирии вызвала аудиоверсия этой книги — они обратились к муфтию с просьбой о возможности трансляции аудиоверсии «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” в деятельности дагвата уфимской мечети и на телевизионном канале «Туган тел». Как известно, аудиоверсия перевода была озвучена известным татарским журналистом и мастером слова Ильдаром Кыямовым и выпущена на диске. Наряду с этим уважаемые гости и Камиль хазрат обсудили возможность презентации книги в Уфе в стенах мечети «Ихлас».

Отдельно гости из Башкортостана обратились к Камилю хазрату за рекомендациями по организации Центра изучения Корана (тахфиз) в мечети «Ихлас». Камиль хазрат поделился с ними опытом медресе «Мухаммадия», в котором три года назад открылось отделение тахфиза, выпустившее в этом году 7 специалистов.

В завершение встречи муфтий и гости обменялись подарками.

Напомним, 6 марта текущего года, который ДУМ РТ объявлен Годом родного языка в Татарстане, муфтий Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в уфимскую мечеть «Ихлас». Здесь он провел пятничный намаз и прочитал для мусульман проповедь на тему сохранения родного языка.

dumrt.ru