Муфтия Беларуси – коренного татарина наградили орденом российских мусульман

Муфтия Беларуси Абу-Бекира Шабановича наградили высшим орденом российских мусульман «За заслуги».
Награду от имени председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина вручил его первый заместитель Дамир Мухетдинов, который в рамках рабочей поездки в Минск возглавил пятничную молитву в Минской Соборной мечети.
Абу-Бекир Шабанович стоял у истоков создания Мусульманского религиозного объединения в Беларуси, под его руководством была воссоздана Минская Соборная мечеть 1902 года постройки.
«За укрепление российско-белорусских духовных связей, многолетний вклад в дело развития ислама и мусульманского сообщества и в связи с 80-летним юбилеем», — говорится в указе о награждении.
«Мы в Российской Федерации относимся с уважением к той деятельности, которая проводится уже на протяжении более чем четверти века муфтием Беларуси Абу-Бекиром Шабановичем, его коллегами», — заявил Дамир Мухетдинов.
«Мы уверены, что там, где есть мечети и храмы, будут работать и школы и медресе, возникнут музеи, появятся научно-образовательная и исследовательская деятельность. Все это будет способствовать укреплению мира и взаимопонимания между народами», — отметил он.