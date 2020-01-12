Муфтия Беларуси – коренного татарина наградили орденом российских мусульман

Награду от имени председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина вручил его первый заместитель Дамир Мухетдинов, который в рамках рабочей поездки в Минск возглавил пятничную молитву в Минской Соборной мечети.

Абу-Бекир Шабанович стоял у истоков создания Мусульманского религиозного объединения в Беларуси, под его руководством была воссоздана Минская Соборная мечеть 1902 года постройки.

«За укрепление российско-белорусских духовных связей, многолетний вклад в дело развития ислама и мусульманского сообщества и в связи с 80-летним юбилеем», — говорится в указе о награждении.

«Мы в Российской Федерации относимся с уважением к той деятельности, которая проводится уже на протяжении более чем четверти века муфтием Беларуси Абу-Бекиром Шабановичем, его коллегами», — заявил Дамир Мухетдинов.