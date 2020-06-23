Мухаметшин и Песошин в Казани возложили цветы к могилам выдающихся деятелей РТ

Присутствующая на церемонии дочь Усманова Светлана Аблаева поблагодарила руководство Татарстана за внимание к памяти отца. «Из 100 лет ТАССР мой отец 30 лет, большую часть своей жизни, отдал служению республике, ее развитию и становлению. Мы им гордимся. Он очень любил свою родную землю, людей, отдавал все силы, самоотверженно трудился во благо процветания Татарстана», — рассказала она.