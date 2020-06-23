Мухаметшин и Песошин в Казани возложили цветы к могилам выдающихся деятелей РТ

По случаю празднования 100-летия ТАССР в Казани прошли церемонии возложения цветов к местам захоронения руководителей республики разных лет. В мероприятиях приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
На Ново-Татарском кладбище Мухаметшин и Песошин возложили цветы к могиле Гумера Усманова — Председателя Совета Министров ТАССР (1966–1982 гг.), первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982–1989 гг.).
Присутствующая на церемонии дочь Усманова Светлана Аблаева поблагодарила руководство Татарстана за внимание к памяти отца. «Из 100 лет ТАССР мой отец 30 лет, большую часть своей жизни, отдал служению республике, ее развитию и становлению. Мы им гордимся. Он очень любил свою родную землю, людей, отдавал все силы, самоотверженно трудился во благо процветания Татарстана», — рассказала она.
По мнению Аблаевой, подобные акции памяти имеют огромное значение для воспитания молодежи. «Такими мероприятиями мы привлекаем внимание к героям своей родной земли, к ее истории. И на этом строится фундамент для настоящего и будущего республики», — убеждена она.
На Арском кладбище Мухаметшин и Песошин также возложили цветы к могилам выдающихся государственных деятелей республики. Они, в частности, почтили память Саида Шарафеева, Председателя Совета Народных Комиссаров ТАССР (1943–1950 гг.), Председателя Совета Министров ТАССР (1957–1960 гг.); Миргарифана Азизова, Председателя Совета Министров ТАССР (1950–1957 гг.); Ильдуса Садыкова, Председателя Совета Министров ТАССР (1982–1985 гг.) и Мухаммата Сабирова, Председателя Совета Министров ТАССР (1989–1991 гг.), Премьер-министра РТ (1991–1995 гг.).