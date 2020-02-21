Мухаметшин: Родной язык – это основной механизм саморазвития личности

Родной язык — это основной механизм саморазвития личности, заявил Председатель Госсовета РТ, Председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин в своем поздравлении с Днем родного языка, обращенном к жителям республики.

«Эта памятная дата учреждена в целях привлечения внимания мировой общественности к проблемам защиты и сохранения языкового и культурного многообразия и отмечается 21 февраля во всех уголках земного шара», — сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что, по различным оценкам, на сегодняшний день в мире насчитывается чуть более семи тысяч языков, но примерно четыре сотни находятся под угрозой полного исчезновения, поскольку число их носителей стремительно сокращается в силу объективных причин: представители малочисленных народов вступают в контакт с более сильной языковой средой, ассимилируются и утрачивают навыки владения родной речью, теряют эмоциональную связь с культурой предков.

Председатель Госсовета РТ выразил беспокойство по этому поводу, поскольку каждый этнос черпает свои духовные силы именно в самобытной культуре и языке, являющихся залогом сохранения национальной идентичности.

«Многие эксперты сходятся во мнении, что язык угасает, если его изучают менее 70% детей. Ведь родной язык — еще и основной механизм саморазвития личности, возможность творческого самовыражения, способ и форма мировосприятия, передаваемые из поколения в поколение», — говорится в обращении.

По словам Фарида Мухаметшина, современный Татарстан — регион высокой культуры межнационального общения, крепких, проверенных временем традиций взаимопонимания и уважения. Здесь проживают представители 173 национальностей. Ожидается, что планируемая в октябре этого года Всероссийская перепись населения позволит не только уточнить количественный и национальный состав, но и определить уровень владения родными языками, что будет способствовать проведению более взвешенной этнокультурной политики в стране и республике.

«Идеи обеспечения равных возможностей для изучения представителями всех наций и народностей своих языков, сохранения традиций и всестороннего развития культур закреплены в обновленной в 2019 году Концепции государственной национальной политики Республики Татарстан; нашли отражение в проекте „Адымнар — путь к знаниям и согласию“ по созданию сети полилингвальных образовательных учреждений», — отметил Председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана.

Он подчеркнул, что активную работу по сохранению языковой и культурной этноидентичности, укреплению атмосферы взаимного доверия и согласия вот уже более четверти века проводит и Ассамблея народов Татарстана — авторитетный общественный институт, который объединяет под своим крылом национально-культурные организации республики.

«В этот памятный день я хочу пожелать всем быть внимательнее и терпимее друг к другу. Уважать духовные традиции и обычаи разных народов. Любить свой родной язык, чаще писать и говорить на нем, беречь чистоту речи. Все мы, независимо от национальности и вероисповедания, — граждане великой страны и стремимся к единой цели — жить счастливо и благополучно, в мире и согласии. Так пусть Международный день родного языка станет для нас настоящим праздником Мира, Дружбы и Добра! Бәйрәм белән!» — заключил Фарид Мухаметшин. tatar-inform.ru