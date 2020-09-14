Мухаметшин: Среди татар нет тех, кто не слышал песен Хамдуны Тимергалиевой

Хамдуна Тимергалиева была яркой личностью, пережившей много трудностей в жизни, снискавшей известность своим трудом и талантом. Такое мнение высказал ИА «Татар-информ» Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня татарский мир переживает большую утрату — скончалась выдающаяся певица Хамдуна Тимергалиева. Многие даже не могут в это поверить. Она была всегда на виду, выступала на сцене, ее голос звучал на радио и телевидении. Свое достойное место она сумела найти и в просторах интернета. Думаю, нет среди татар таких людей, кто не слышал ее песен, кто не знал о ней», — отметил председатель татарстанского парламента.

Творчество исполнительницы занимает отдельное место на татарской эстраде.

«Певица подарила зрителям много новых песен и вернула татарскому народу множество уже позабытых мелодий. Она была яркой личностью, пережившей много трудностей в жизни, снискавшей известность своим трудом и талантом, имеющей свое мнение и смело заявляющей о своем слове. К сожалению, мы вынуждены говорить о ней в прошедшем времени. Народ не забудет Хамдуну Тимергалиеву! Память народа хранит вечно», — сказал Мухаметшин.

Народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева скончалась сегодня, 14 сентября, на 72-м году жизни.

tatar-inform.ru