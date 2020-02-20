Мухтасибаты Татарстана присоединились к флешмобу «Родной язык – это …»

В преддверии Дня родного языка Дом татарской книги в социальных сетях объявил флешмоб «Родной язык – это …». Для участия во флешмобе необходимо записать на видео свои размышления о родном языке, либо прочитать стихотворение или отрывок из любимого произведения и выложить в Instagram. К социальной акции присоединились и мухтасибаты Татарстана.

Так, имам-хатыйб набережночелнинской мечети «Ихлас» Ильгиз хазрат Сунгатуллаев прочитал стихотворение поэтессы Энже Моэминовой «Туган телем».

Имамы Дрожжановского района провели вечер, читая стихи великого поэта Габдуллы Тукая.

Имам-мухтасиб Нурлатского района Наиль хазрат Абулханов исполнил произведение Г.Тукая «Туган авыл».

Флешмоб продолжится до сегодняшнего вечера. Завтра, 21 февраля, в День родного языка организаторы выберут самые интересные видеозаписи. Авторы выбранных роликов будут приглашены в Дом татарской книги, где им вручат благодарственные письма и памятные подарки.

dumrt.ru