Мухтасибаты Татарстана во время зимних каникул в течение двух недель организовали отдых для 2500 детей

В дни зимних каникул мухтасибаты Татарстана провели духовно-оздоровительные мероприятия для школьников. Для того, чтобы отдых детей был полезным, интересным и увлекательным, познавательно-развлекательная программа сопровождалась уроками, викторинами, мастер-классами и активными играми на свежем воздухе. Для участия в них в течение двух недель мечети по всей республике посещали около 2500 детей. Деятельность по организации детского отдыха, доведению основ Ислама до подрастающего поколения, укреплению здоровья детей особенно широкие масштабы приобрела в Балтасинском и Кукморском мухтасибатах: в этих районах в мечети были привлечены по 200 детей. Для них были проведены занятия по Куръану, основам религии, уроки нравственности, творческие конкурсы. Имамы Рыбно-Слободского, Нурлатского, Чистопольского, Нижнекамского районов, Кировского и Московского районов Казани также ответственно подошли к организации зимних каникул и сумели привлечь в мечети от 100 до 180 детей.

В целом, такие мероприятия прошли в каждом мухтасибате Татарстана. В них в среднем приняли участие по 50 детей.

dumrt.ru