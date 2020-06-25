Мультсериал «Пчелография» озвучили на татарском языке

Мультсериал «Пчелография» о приключениях девочки Ренаты и пчелки Жу-жу теперь можно посмотреть на татарском языке. Телевизионный показ образовательно-приключенческого мультфильма на татарском языке стартовал 19 июня на Татарстанском телеканале «ТНВ» и Детском татарском телеканале «Шаян-ТВ». Перевели и продублировали 20 серий мультфильма артисты и переводчики Казанской студии дубляжа «Шаян-ТВ».

«Шаян-ТВ» – первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием, который основан при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Одновременно с открытием канала начал работу сайт shayantv.ru, который обеспечивает трансляцию канала онлайн. Это дает возможность смотреть «Пчелографию» на татарском языке из любой точки мира где есть интернет.

Главная задача героев сериала – собрать раскиданные по разным странам части волшебного кристалла. Им предстоит пройти много разных испытаний, во время которых они получают уроки доброты, расширяют знания географии.

Маленькие зрители во время просмотра сериала знакомятся с богатым пчелиным царством, с традициями и обычаями разных народов. Этот добрый, поучительный, красочный мультфильм можно без опаски показывать детям. Ребенок не только получает удовольствие, но и познает мир вместе с героями мультфильма.

«Пчелографию» можно посмотреть на 44 региональных телеканалах России, а также vod-платформах в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Герои сериала разговаривают на английском, немецком, французском, испанском, китайском, греческом, грузинском, японском и других языках.

tatarlar.info