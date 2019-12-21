Мурад Рамзи — выдающийся татарский богослов

Мурат Рамзи — выдающийся татарский богослов, ученый-исследователь, историк, автор двухтомного исторического произведения «Тальфик аль-ахбар», посвящённого истории тюрков, проживавших в царской России. Делегат II Всероссийского съезда мусульман.

Мурад Рамзи родился 10 октября 1854 года в деревне Альметьево Мензелинского уезда (ныне Сармановского района Республики Татарстан). После окончания сельского медресе Мухаммед Мурад учился в медресе Шигабутдина Марджани, в Троицке Челябинской губернии, затем работал учителем в казахских селениях, в Ташкенте, в Бухаре. Образование продолжил в Саудовской Аравии. Здесь он изучал арабский язык, хадисы, тафсир, фикх, выучил наизусть Куръан, занимался переводами богословской литературы на арабский язык.

После февральской революции 1917 года, в июле 1917 года, Мурад Рамзи участвовал в качестве делегата в работе Всероссийского съезда мусульманского духовенства, который состоялся в Казани. Весной 1919 года он приехал в Уфу, а оттуда через Семипалатинск — в город Чугучак, на территорию Синьзяна (Китай). Город Чугучак (ныне г. Тачэн, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) в то время был одним из центров исламской культуры в Восточном Туркестане. Местные мусульмане пригласили его на должность имама и мударриса.

Область интересов шейха Рамзи — история российских тюрков и Ислама в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири. За свою жизнь Мурад Рамзи написал и опубликовал около 15 научных трудов, а также множество статей и стихотворных произведений. Его перу принадлежат труды, посвящённые различным богословским вопросам, книги по арабской грамматике, комментарии к Куръану, тюркский перевод Куръана. В своих взглядах он был последовательным кадимистом. Наибольшую известность Рамзи принес двухтомный исторический труд «Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаи‘ Казан ва Булгар ва мулюк ат-татар» («Собрание сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских царей». Оренбург, 1908).

dumrt.ru