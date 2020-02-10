Муса Джалиль: «Жить так, чтобы и после смерти не умирать»

15 февраля исполнится 114 лет со дня рождения великого поэта Мусы Джалиля. В этот день в Москве пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою.

В церемонии примет участие дочь Мусы Джалиля – Чулпан Мусеевна Залилова.

Организатор мероприятия, Полномочное представительство РТ в РФ, приглашает принять участие в мероприятии неравнодушных к памяти поэта.

Напомним, что монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в августе 2012 года при поддержке Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова.

Начало в 11.00.

Адрес: ул. М.Джалиля (в начале), ст. метро «Борисово».

Для справки

Родился великий поэт Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в Оренбургской области, но его жизнь была тесно связана со столицей. В Москве он жил, учился и работал около 15 лет. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Принимал активное участие в общественно-просветительской деятельности татарского общества, совмещая с поэтическим творчеством.

Из Москвы в феврале 1942 года Муса Джалиль был направлен на фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый Джалиль попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена.

В феврале 1944 года нацистский суд приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха. 25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

В 2016 году по заказу Полпредства Татарстана и Землячества Татарстана к 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля были изготовлены памятные медали. Они были вручены людям, внесшим вклад в сохранение памяти и наследия Мусы Джалиля. Ими награждены более 1000 человек, которые проживают не только в России, но и за рубежом.

На лицевой стороне медали изображен Муса Джалиль в форме политрука, а на оборотной – слова поэта: «Жить так, чтобы и после смерти не умирать». К памятным медалям прилагалось обращение дочери поэта-героя Чулпан Залиловой к почитателям творчества ее отца.

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