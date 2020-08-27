Мусульмане Магнитогорска организуют поездку по религиозно-историческим местам эпоса «Урал Батыр»

Местная религиозная организация мусульман «Хатэр» Магнитогорска планирует очередную духовно-просветительскую поездку по религиозно-историческим местам эпоса «Урал Батыр».

«Урал Батыр» – один из главных этнологических памятников Башкортостана.

Организованный выезд планируется в субботу 29 августа 2020 года в 9:00 по местному времени. Место встречи находится рядом с торговым центром «Гостиный двор» возле детской площадки со стороны Карла Маркса в Магнитогорске в Челябинской области, сообщает пресс-служба «Хатэр».

В поездку входит:

— Трансфер (Магнитогорск — окрестности села Кага — Магнитогорск) на микроавтобусе Fiat.

— Фотограф

Что брать с собой:

1. Рюкзак.

2. Удобную обувь, желательно с протектором(обязательно!).

3. Перекус: бутерброды и чай горячий в термосе.

4. Дождевик, зонт на случай дождя.

5. Репеленты от кровососущих насекомых,клещей

6. Защитные маски и перчатки

Телефон для справок: +79090948001

ural.tatar