Мусульмане Магнитогорска провели выездную экскурсию по историческим местам Троицка

Местная религиозная организация мусульман «Хатэр» Магнитогорска провела для своих прихожан экскурсию в Троицк в Челябинской области. Этот небольшой городок связан с именами многих известных мусульманских религиозных деятелей, просветителей и меценатов.

До революции около 40 процентов населения составляли мусульмане. В 1884 году здесь открывается знаменитое медресе «Расулия» — одно из первых «новометодных» — медресе Южного Урала, названное по имени основателя — Зайнуллы ишана Расулева. Здесь же открылась и первая в регионе библиотека. Его сын муфтий Габдрахман Расулев — в мае 1942 объявил священную войну — джихад (газават) — германскому фашизм, призвав мусульман СССР сражаться в рядах Красной Армии. Это обращение было переведено на языки всех мусульманских народов Советского Союза.

Выдающаяся татарская просветительница, первая женщина-кадий Мухлиса Буби руководила в Троицке женским мектебе, а с 1913 года преподавала в женской гимназии. В 1914 году Мухлиса Буби открыла женскую учительскую семинарию «Даруль-мугаллимат».

В дореволюционный период в небольшом по численности населения Троицке было 7 мечетей из них — 5 каменных соборных и только две — на окраине города — деревянные. Было много купцов-мусульман, которые делали пожертвования на мечети и мусульманские школы. В городе действовало 5 медресе при мечетях.

Представители купеческого семейства Яушевых построили несколько школ, медресе «Галия», высшую учительскую школу, больше десяти особняков, один даже с зимним садом, большой каменный торговый «Пассаж» — не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В магазинах и лавках торговали и женщины. Торговцы-татары носили европейскую одежду. В многочисленных жилых и офисных зданиях, учебных заведениях было электричество, телефоны, лифты, «удобства». По улицам ездили автомобили, принадлежавшие татарским предпринимателям. В 1912 году Троицк посетил классик татарской литературы Габдулла Тукай.

Участники экскурсии побывали в двух ныне действующих городских мечетях, посетили старинное татарское кладбище, новое медресе «Расулия», открытое в 2018 году (развалины прежней «Расулии» находятся на окраине города и «ждут» меценатов) и исторические места города.

Председатель МРОМ Ильфат Гильфанов – один из организаторов поездки отметил:

«Всем хотим сказать: «Спасибо». И тем, кто нас поддержал и тем, кто поехал в город Троицк. Отдельно выражаем благодарность за теплый прием и рассказ про мечети и исторические места, троицкому краеведу Рауфу Назиповичу Гизатуллину. Такие поездки помогают больше узнать о наших предках, их жизни, их шкале ценностей, их культуре».

dumrf.ru