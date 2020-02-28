Музей-квартира Мусы Джалиля: стратегия развития

Сегодня, 28 февраля, в 14:00 в Музее-квартире Мусы Джалиля состоится круглый стол на тему: «Музей-квартира М. Джалиля: стратегия развития».

Среди музеев, посвященных жизни и творчеству поэта-героя, Музей-квартира Мусы Джалиля в Казани занимает особое место. Он находится в доме культурного наследия регионального значения, и это единственный музей, где представлена мемориальная коллекция, основная часть которой поступила от семьи Залиловых.

Музей был открыт в 1983 году в квартире, где Джалиль жил со своей семьей в 1940-1941 гг. и откуда ушел на фронт. В создании экспозиции вместе с музейными сотрудниками участвовали исследователи, занимавшиеся изучением его биографии и литературного наследия – Рафаэль Мустафин и Шамси Хамматов, современники поэта.

За годы работы были расширены площади музея, проведены реэкспозиции, создана интерактивная выставка для работы с детьми. Музей активно популяризирует жизнь и творчество Мусы Джалиля, пользуется большой популярностью и входит в туристические маршруты России, приобрел надежных партнеров и друзей, которые являются участниками и соорганизаторами Всероссийской конференции «Джалиловские чтения» и клуба «Красная ромашка».

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция перехода к новым формам работы, созданию эффективных проектов в сфере культуры, что требует выстраивания широких перспектив деятельности.

В год 75-летия Победы и 100-летия образования Татарской АССР, в Год памяти и славы особенно актуальным становится разработка стратегии музея, чье имя связано с подвигом в годы войны и историей республики, – музея-квартиры Мусы Джалиля.

Для участия в Круглом столе приглашены представители научного и музейного сообщества, писатели и деятели культуры, представители средств массовой информации.

Пресс-центр НМРТ – (843)292-32-18

Музей-квартира М.Джалиля – (843)238-50-48