«Музей под открытом небом»: Роберт Шаймарданов из Татарстана собрал коллекции к 100-летию ТАССР

В нем более 1000 экспонатов: начиная с дореволюционных касок, заканчивая большой коллекцией значков советских времен. Собирал он их по всей стране.

К 100-летию ТАССР житель Сармановского района Роберт Шаймарданов решил порадовать своих односельчан и создал музей под открытом небом.

Плуг 1936 года — один из первых экспонатов в музее, и он с большой историей. Когда-то его купила зажиточная семья, чтобы помочь деревне. Но начало войны в 1941 году изменила все планы.

— Лошадь не смогли купить, а плуг остался. Вот и таскали ребята его сами, так и пахали, — говорит коллекционер Роберт Шаймарданов.

В музее также есть каска пожарного 1918 года. Голод, революция, война — вся хроника событий в одном куске стали.

— Ржавый был весь. Я его почистил, покрасил, и самый старый, наверное, — рассказал Роберт Шаймарданов.

И таких вещей, которые в музее получили вторую жизнь — сотни. Больше ста старинных часов: пионерские горны и барабаны, патефоны, первые радиоприемники, керосиновые лампы — собирал их энтузиаст со всей республики.

— Экспонаты давали друзья и соседи, что-то покупал, даже в мусорке покопался, — говорит Роберт Шаймарданов.

Многие предметы, говорит Роберт, нашел на собственном чердаке. Например, шкаф. В послевоенное время найти мебель было очень сложно, вспоминает коллекционер. Сервант сделал слепой парень из соседнего села.

— Ему где-то 70 лет, я родился, а сервант уже стоял у нас, об этом мне отец рассказывал, — вспоминает Роберт Шаймарданов.

Сейчас в музее около тысячи экспонатов и фонду позавидует любой краеведческий музей. В его коллекции и пленочные фотоаппараты, диафильмы и даже военная рация.

Гордится хозяин музея и впечатляющей коллекцией значков. Октябрята, БАМ, Олимпиада 80-го, съезды ВЛКСМ — каких только нет!

— Сначала половину племянник собрал, а потом я начал. В Крым ездил, в Сочи. Так теперь здесь 332 значка, — рассказал Роберт Шаймарданов.

Говорит, любил историю с детства. Вот и решил после выхода на пенсию осуществить давнюю мечту. А еще пополнил коллекцию легендарной «Волгой — Газ 21» 1969 года выпуска. Роберт Шаймарданов всю жизнь проработал водителем, отсюда его любовь к технике.

— Езжу на парады к 9 маю, на сабантуи. Люди интересуется и фотографируются, — рассказал Роберт Шаймарданов.

Вернуться в молодость, прочувствовать историю в деталях и просто посмотреть на экспонаты приезжают со всей округи. Коллекционер уже мечтает расширить свой музей и создать еще один в сельской школе.

https://tnv.ru