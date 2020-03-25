Музей Тукая в Казани открыт для онлайн-посетителей

Жители Казани и других городов могут посетить виртуально литературный музей Габдуллы Тукая, а также послушать онлайн-лекции, организованные творческой лабораторией «Угол» и резиденцией креативных индустрий «Штаб».

Увидеть экспозиции музея Г.Тукая можно на платформе izi.TRAVEL. Аудиогид проведет экскурсию для всех желающих на трех языках – татарском, русском и английском. Доступ к мобильному приложению бесплатный.

Также в режиме онлайн можно послушать лекции известных психологов, художников, фотографов и кинокритиков. Для этого необходимо перейти на сайт или на страницу творческой лаборатории «Угол» в социальных сетях.

Кроме того, на странице резиденции креативных индустрий «Штаб» в социальных сетях пройдут лекции о правилах успешной реализации собственных идей. Здесь же слушатели научатся изучать искусство и смогут пройти философскую перезагрузку. Для участия необходимо зарегистрироваться, сообщает префектура «Старый город».

Жители и гости Казани могут «посетить» виртуальные выставки Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительного искусства РТ и Музея исламской культуры.

Напомним, в Татарстане по поручению Президента республики Рустама Минниханова введен особый санитарно-эпидемиологический режим из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим по 15 апреля музеи, выставочные залы Казанского Кремля и другие закрыты для посетителей.

kzn.ru