Музей-заповедник Елабуги откроет выставку «В гостях у татар» в Ульяновске

В эту пятницу, 23 октября, елабужкий музей-заповедник откроет выставку «В гостях у татар» в ульяновском историко-мемориальном музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина». Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, выставочный проект посвящен 100-летию образования ТАССР.

Выставка в Ульяновске — четвертая в рамках проекта. Познакомились с культурой татар уже жители и гости Екатеринбурга, Симферополя и Оренбурга.

Выставка «В гостях у татар» включает 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате 14 международных арт-симпозиумов в Елабуге, и около 50 предметов декоративно-прикладного искусства.

«Экспозиция рассказывает о разных сторонах жизни татар — это настоящая красочная энциклопедия татарской национальной культуры. На информационных планшетах размещена подробная информация об истории, культуре и религии, обрядах, традициях и быте, образовании и науке, выдающихся деятелях татарского народа с древних времен до наших дней, — говорится в релизе. — Ярким дополнением к экспозиции являются декоративные панно, головные уборы, одежда, выполненные в технике кожаной мозаики сумочки и обувь, авторские куклы ручной работы и многое другое».

Начало открытия — в 14:00.



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