Музей-заповедник «Казанский Кремль» — победитель конкурса «Общее дело» Благотворительного фонда Владимира Потанина

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвёл итоги конкурса «Общее дело». Музей-заповедник «Казанский Кремль» вошёл в число победителей конкурса в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

Целью конкурса является помощь некоммерческому сектору и культурной сфере в преодолении текущего кризиса и успешного перехода на новые форматы работы.

Конкурс «Общее дело» проводился по двум номинациям — «НКО. Технология эджайл», включающая направления лечения и реабилитации по разным ограничениям здоровья, помощи детям, оставшимся без родителей, пожилым людям и всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и «Музеи. Культура. Новая форма», включающая деятельность музеев, театров, просветительских центров, театров-цирков, библиотек, ассоциаций музыкантов и скульпторов.

Всего для участия в конкурсе поступило 309 заявок из 59 регионов Российской Федерации. К оценке заявок было привлечено 40 независимых экспертов — высококвалифицированных специалистов некоммерческого сектора и сферы культуры из 16 регионов страны. Победителями конкурса стали 32 учреждения.

Полную информацию о результатах проведения конкурса можно узнать на официальном сайте Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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