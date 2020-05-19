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Музей Зеленодольского района — номинант музейного «Оскара»

Музей Зеленодольского района — номинант музейного «Оскара»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.05.2020 0 4

В шорт-лист премии «Европейский музей года», которую называют музейным «Оскаром», вошли два номинанта из Татарстана: музей археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске и Музей-квартира Николая Лобачевского в КФУ.

По числу музеев, отобранных европейскими экспертами, Россия оказалась на втором месте после Швейцарии, у которой восемь претендентов на премию.

По условиям премии, в конкурсе принимают участие музеи, открывшиеся не ранее трех лет назад, или же существенно модернизировавшие свои экспозиции.

zpravda.ru

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