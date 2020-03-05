Музыка татарских композиторов зазвучит в Санкт-Петербурге

Татарская музыка таит в себе многовековую историю народа. Слушая ее, можно ощутить все богатство национального колорита, мелодичность и красоту народных песен, величие татарских деревень и нежную грусть татарского фольклора.

7 марта в 16:00 в Библиотеке национальных литератур г. Санкт-Петербург (Садовая ул. д. 33) в рамках культурно-просветительского проекта «Я иду по России» состоится концерт «Музыка татарских композиторов», приуроченный к Международному женскому Дню.

На встрече состоится открытие книжной выставки «Великие музыканты Татарстана» из фондов Библиотеки национальных литератур.

Надежда Добрянская