Музыкант Айдар Файзрахманов награжден орденом Дружбы

Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 года за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая и Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан Айдар Файзрахманов награжден орденом Дружбы.

Имя талантливого певца, солиста оперного театра, педагога, выдающегося музыканта Айдара Файзрахманова широко известно как в Республике Татарстан, так и за ее пределами.

Айдар Фаттрахманович владеет гармошкой, баяном и кураем. Значительную часть его репертуара занимают татарские народные песни и произведения известных композиторов — С.Садыковой, Р. Яхина, Л. Батыр-Болгари, Р. Ахияровой, М. Шамсутдиновой.

Творческая деятельность Айдара Файзрахманова отмечена почетными званиями: «Заслуженный артист Республики Татарстан» (1989), «Народный артист Республики Татарстан» (1996), «Заслуженный артист Российской Федерации» (2009)

Работая на музыкальном факультете Казанского государственного педагогического университета (в последующем Казанского Федерального университета), он подготовил целую плеяду деятелей культуры и искусства, ныне известных артистов Татарстана.

Руководимый Айдаром Файзрахмановым ансамбль фольклорной музыки относится к исключительным явлениям культурной жизни нашей республики. За прошедшие 10 лет коллектив представил десятки различных программ и провел сотни концертов.

mincult.tatarstan.ru