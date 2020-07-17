Три месяца в период вынужденной самоизоляции в связи с распространением по миру коронавируса, по совместному решению заведующей Мемориального Дома — музея Мажита Гафури в Уфе и Совета общественного фонда культуры имени Мажита Гафури, продолжался поэтический видео флешмоб «Мы читаем Мажита Гафури», посвященный знаменательной дате в общественно — культурной жизни Республики Башкортостан.

Проводился он в соответствии с указом Главы Республики Башкортостан Р. Хабирова от 25 марта 2020 года о праздновании в этом году 140-летия со дня рождения первого Народного поэта Башкирской АССР.



11 июля 2020 года в Мемориальном Доме — музее великого поэта состоялось торжественное чествование лучших участников этого международного поэтического марафона, в котором участвовали более ста поклонников творчества Мажита Гафури — талантливых чтецов его стихотворений, разных возрастов и национальностей, не только Башкортостана, но и из разных регионов России ( в том числе: Москвы, Казани, Санкт- Петербурга) и даже из Китая.



И хотя был жаркий воскресный день, этот своеобразный праздник прошел очень весело и радостно. Начался он с экскурсии по Дому — музею, а завершился вручением участникам ценных подарков и сертификатов.

Люция Камаева