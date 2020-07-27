«Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал программную статью, которую посвятил перспективам татарского народа в России и за её пределами. Лидер республики отмечает, что сегодня национальная идентичность татар стоит перед вызовами — глобализация, стирание территориальных границ, миграционные потоки, повсеместная унификация и цифровизация.

— Ежегодно исчезают десятки языков, — пишет Рустам Минниханов.

Самих татар Президент определяет как «часть западного мира на Востоке и Востока — на Западе». Отводит народу особую роль на протяжении истории на всём пространстве Евразии. И даёт свою оценку событиям, когда татарские государства вошли в состав Российского.

— Высокую способность к адаптации и взаимодействию продемонстрировала татарская культура в период, когда значительная территория Северной Евразии вошла в состав Российского государства. Сегодня очевидно, что очень многие обычаи и культурные практики в России, как и традиции государственности, имеют евразийские корни, — продолжает Минниханов.

В статье он затрагивает вопрос касательно подготовки Стратегии сохранения и развития татарского народа. Считает это дело «весьма непростым». Президент задумывается, не переоценивается ли глобализация, интернет, массовая культура, правовые ограничения, как фактор, ограничивающий развитие татар.

— В последнее время как-то принято искать «врага» больше вовне. С этим и не поспоришь — вызовов много. А как же решается сохранение национального в себе? Ведь это и может стать ежедневным внутренним подвигом. Совершать его или нет — каждый для себя решает сам, — задается вопросом лидер Татарстана.

Президент отмечает, что конкретные недоброжелатели по отношению к татарскому народу ему известны.

— Мы знаем, что немало тех, кто уже готов исполнить реквием по народам России. Есть и те, кто считает национальное чем-то искусственным, тем, что можно слепить силой политической воли. Но что бы почувствовали наши бабушки и дедушки, если бы им сказали, что всё, чем они дорожили — родной язык, религия, неповторимый национальный моң — декорация, которую легко заменить? — обращается Минниханов к татарам мира.

Он считает, что татарский народ представляет собой нечто многообразное.

— Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишари, кряшены, тептяри… Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар, — подчёркивает Президент.

Немаловажно определить, кем будут татары в будущем, какая роль в современном мире им отведена.

— Мы видим своё будущее. Мы — исторически значимое целое, потому что самобытны, идём по своей орбите, но в едином многонациональном созвездии. Кем мы себя точно не видим, так это «сувенирным народом». Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но, исчезнув, уже не восстановится никогда, — подытоживает Президент.

Политолог Руслан Айсин рассуждает, что программная статья Минниханова является логическим продолжением его инициативы, которую он озвучил два года назад. Тогда была озвучена необходимость написания Стратегии татарского народа. По словам эксперта, тезисы Минниханова в статье претендуют на концептуально-философское осмысление места и роли татар в большом глобальном мире.

— По сути говоря, Рустам Минниханов выступает соавтором Стратегии развития татарского народа. Он предлагает своё видение. И должен сказать, что это видение очень глубокое. Это видение основано на многолетнем опыте взаимодействия с большим татарским миром. Мы знаем, что Рустам Нургалиевич активно помогает татарам, которые проживают за пределами Татарстана. Он постоянно с ними встречается. Вникает в их проблемы, — говорит собеседник.

Не может не отметить политолог и то, каким образом Минниханов даёт понять о своей позиции всем тем, кто выступает против Татарстана.

— Важно, что Рустам Нургалиевич будучи политиком общефедерального масштаба даёт ответ всем тем политиканствующим силам, которые обвиняют Татарстан в разных грехах, навешивают дешёвые ярлыки на республику. Ответ им у Минниханова достаточно исчерпывающий и хлёсткий. Он подчеркивает, что Татарстан — неотъемлемая часть большой страны. И татары имеют полное право на участие в общественной, политической, государственной жизни страны и чувствуют ответственность за её судьбу, — считает политолог.

Общественный деятель и журналист Римзиль Валеев признаётся, что для него статья несколько неожиданная.

— Сейчас время технократическое. Политика стала скользкой темой, особенно национальная тема. А татарская тема перед выборами, особенно во взаимоотношения с федеральным центром, непростая, — сказал Римзиль Валеев.

По его словам, сегодня в России сильны тренды в сторону усиления вертикали власти.

— В федеральных структурах много политиков и групп влияния, которые довольно негативно относятся к федерализму, воспевают монархию, самодержавие и делают ставку на силу и деньги. Вот в какой ситуации руководитель Татарстана говорит о народе, обращается к татарами, апеллирует к ним, к их сознанию, — дает оценку статье общественный деятель.

Политики в России должны понять, что недовольные её народы, оттеснённые их родные языки, отодвинутые на периферию их культура и обычаи, все эти народы на самом деле никуда не деваются.

— Просто недовольство и обида накапливаются. Поэтому поставить вопрос, чтобы татары сами свой язык сохраняли и что Татарстан имеет миссию за татар России — это очень здравая мысль, — заключил Римзиль Валеев.

Ильнур Ярхамов

kazanfirst.ru