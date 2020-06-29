«Мы хотим, чтобы дети гордились страной, в которой живут»

Венера Ульфатовна Мухамадеева, известный краевед, руководитель школьного объединения «Юный музеевед», с гордостью показывает экспозиции «Зала Боевой Славы» на втором этаже средней Междуреченской школы.

«Юные музееведы» помогали с организацией экспозиции «Бессмертный полк». Задействована была вся школа, учащиеся и педагоги. Ребята клеили военные плакаты. А затем на фоне плакатов и баннера «Помним и гордимся» разместили фотографии ветеранов. Дети ведь должны знать и помнить своих прадедов, кто воевал за их жизни…

Венера Ульфатовна указала на одну из стен просторного холла, на которой был представлен «Бессмертный полк». Внушающего размера экспозиция завораживала своей масштабностью, кричала об уровне ответственности, с которой подошли члены «Юного музееведа» к подготовке выставки, посвященной 75-летию Великой Победы.

Организатор школьного музея познакомила нас с экспозицией «Память», отражающей долгие дни и ночи, отданные во имя Победы. Военные действия, ведущие к победе, показаны через карту «Разгрома фашистской Германии в 1945 году». Настоящей реликвией выставки является грамота от верховного главнокомандующего Генералиссимуса Сталина, врученная одному из участников Великой отечественной войны Царегородцеву Василию Степановичу за отличные боевые действия. Здесь же расположен витраж, в котором нашли место почетные награды ветеранов, переданные вдовами в дар школьному музею. Не были забыты подвиги молодых красногвардейцев, нашли место отголоски фронтовых газет, повествующих о жизни ветеранов-соотечественников. Каждый месяц на стенде вывешивались листовки и другие материалы, выпущенные ребятами из кружка музееведов.

Выставка «Никто не забыт, ничего не забыто» призвана познакомить школьников с героями СССР всей Омской области и Тарского района в частности.

Дети, не желая оставаться в стороне от старшеклассников, принимали участие в февральском конкурсе проектов, посвященном 75-летию Победы. Ребята с лихвой мастерили военную технику и оружие из подручных материалов. Лучшие работы были выставлены в школьном музее и Зале боевой славы.

— Дети искали информацию на протяжении всего учебного года, — поделилась с нами руководитель и идейный вдохновитель школьного музея, — Общались с родственниками ветеранов и тружениками тыла, собирали листовки и фронтовые

записки из открытых интернет-источников. Все это пошло на пользу школьному музею.

Несмотря на введенный в России режим самоизоляции, участники клуба «Юный музеевед» не бросают свою исследовательскую деятельность, продолжая работать в дистанционном режиме. Самоизоляция – не повод расслабляться! За два месяца дистанционного обучения были запущены проекты «Я расскажу вам о моем прадеде», «Дети войны», а также «Они ковали победу в тылу», результаты которых будут подведены в сентябре.

Венера Ульфатовна открыла небольшую дверь со скромной табличкой «Школьный музей», словно приподнимая завесу с таинственного мира истории родного края. Щелчок выключателя – и перед нами предстал кабинет, заставленный стеклянными стеллажами и массивными деревянными шкафами.

Пространство музея поделено на несколько секций: на входе установлены документы и фотографии, посвященные истории Междуреченской школы, следующая часть отведена под описание жизни и быта народов, проживающих на территории Междуречья. Значительная часть секций представляет собой выставку экспонатов эпохи Великой Отечественной Войны.

В музее хранятся уникальные экспонаты, прошедшие через все военные годы. Так, например, можно изучить фотографии и фронтовые письма ветеранов, а также документы и награды земляков. Хранится на полке музея алюминиевая ложка, которая прошла вместе со своим хозяином Суминым Григорием Ивановичем через всю войну и вернулась в рюкзаке домой. По словам Венеры Ульфатовны, школьный музей продолжает активно пополняться экспонатами силами участников объединения «Юный музеевед», а также благодаря односельчанам, которые любят свои истоки, свой родной край.

Альбина Ниязова,

студентка кафедры журналистики

и медиалингвистики ОмГУ имени Ф.М.Достоевского.