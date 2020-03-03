«Мы увидим, как после грозы и тьмы ясный день встает высоко»

28 февраля в ивановском Доме национальностей состоялся Международный конкурс чтецов на лучшее выразительное прочтение произведений Мусы Джалиля. Конкурс приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди задач конкурса: воспитание любви к Родине, родному языку, патриотических и культурных традиций; сохранение памяти о подвигах защитников Отечества и защита от фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны; приобщение к историческому наследию России и татарского народа; изучение поэтического творчества и героической судьбы Героя Советского Союза Мусы Джалиля, а также выявление и поощрение талантливых детей, подростков и студентов.

В числе организаторов конкурса – Духовное управление мусульман Ивановской области, Национально-культурная автономия татар Ивановской области, ивановский Дом национальностей при поддержке Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной Автономии татар.

Напомним, что конкурс проходил в два этапа. Первый этап — отборочный тур — с 1 по 15 февраля текущего года, второй этап — финал — 28 февраля в Доме национальностей города Иваново.

Почетные гости конкурса — поэт, профессор, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники Рифат Жамал (Рифат Курбанов) и заместитель председателя Всероссийской организации краеведов Рустем Гильмутдинов. Они вручили финалистам конкурса подарки от Всемирного конгресса татар — красочные коллекционные серии книг с дисками.

Победителями признаны:

в номинации «Память горькая, слава гордая»

1 место Ханов Рустам, стихотворение «Победа», г. Иваново.

2 место Тсони Изиенги Венкр, стихотворение «Дороги, дороги», студент ИВГУ (Конго).

3 место Галиева Камилла (видео), стихотворение «Ромашкалар», Татарстан г. Казань. Детский сад №133.

Лауреат номинации Почерников Яков, стихотворение «Прости меня Родина» г. Иваново.

в номинации «С чего начинается Родина»

1 место Рязенцева Катерина, стихотворение «Расставание» г. Иваново, школа №56

2 место Сайфуллин Ислам (видео), стихотворение «Шакир и Гали», МБДОУ “Детский сад №133”, г. Казань, РТ, педагог Галиева Г.К

3 место Нигматуллина Латифа, Шарафиева Ралина, стихотворение “Җилләр”. Руководитель – Кабирова Лейсан Райнуровна

Лауреат номинации Шакиров Амир, стихотворение «Не верь», г. Иваново, школа №7.

в номинации «Сила слова не знает границ»

1 место Бернарду Виейро Ижмаиль стихотворение «ЛЕКАРСТВО» в собственном переводе на португальский язык. Страна Гвенея-Бисау

2 место Уандо-Нгокаба Франк стихотворение «Смерть девушки» в собственном переводе на французский язык. Страна — Конго.

Лауреаты номинации Морунфеши Фавоур и Аканде Прешиоус, стихотворение «Раны» в собственном переводе на английском языке. Страна — Нигерия.

в номинации «Мои мысли пронесут через года»

1 место Идрисова Диляра, стихотворение «Случай в подъезде» г.Иваново

2 место Фатхетдинова Лия, стихотворение «Платочек»

Лауреат номинации Самирханов Дамир, стихотворение «Чулочки» г.Иваново. Ученик татарской воскресной школы.

в номинации «Яшә туган телем» («Живи, родной язык»)

Место Хасянова Самира, стихотворение «Раны», г. Кострома

Лауреат номинации Гульназ Гимадиева, стихотворение «Кызыл ромашкалар» (Красные ромашки) г.Казань.

Обладательницей Гран-при стала Авхадшина Фания, стихотворение «Варварство», г.Иваново, педагог доп.образования ЦДТ№4.

Нина Зотова

iv-tat.ru