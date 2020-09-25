Мы уже готовы к «Татарча диктант»! А вы? 

Каждый год в нашей образовательной акции принимают участие неравнодушные к судьбе татарского языка известные личности. Кто присоединится к нам в этом году?
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- Марат Ахметов — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
- Ленария Муслюмова — председатель Всемирного форума татарской молодёжи
- Ильшат Аминов — генеральный директор телерадиокомпании «Новый век»
- Гузель Уразова — Заслуженный артист Республики Татарстан
- Айзат Мингазов — Каллиграф
- Лилия Камилова — победительница международного конкурса «Татар кызы-2019»
- Язгуль Искандаулетова — руководитель молодёжного крыла Курултая башкир Республики Татарстан
- Базарбай Бикчантаев — певец
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И это ещё не все! Увидимся 26 сентября в 11:00 в прямом эфире!