Мы уже готовы к «Татарча диктант»! А вы?

Каждый год в нашей образовательной акции принимают участие неравнодушные к судьбе татарского языка известные личности. Кто присоединится к нам в этом году?

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Марат Ахметов — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан

Ленария Муслюмова — председатель Всемирного форума татарской молодёжи

Ильшат Аминов — генеральный директор телерадиокомпании «Новый век»

Гузель Уразова — Заслуженный артист Республики Татарстан

Айзат Мингазов — Каллиграф

Лилия Камилова — победительница международного конкурса «Татар кызы-2019»

Язгуль Искандаулетова — руководитель молодёжного крыла Курултая башкир Республики Татарстан

Базарбай Бикчантаев — певец

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И это ещё не все! Увидимся 26 сентября в 11:00 в прямом эфире!