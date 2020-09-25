enrutat
Главная / Мы уже готовы к «Татарча диктант»! А вы? 
Мы уже готовы к «Татарча диктант»! А вы? 

Мы уже готовы к «Татарча диктант»! А вы? 

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 25.09.2020 0 4

Каждый год в нашей образовательной акции принимают участие неравнодушные к судьбе татарского языка известные личности. Кто присоединится к нам в этом году?

  • Марат Ахметов — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
  • Ленария Муслюмова — председатель Всемирного форума татарской молодёжи
  • Ильшат Аминов — генеральный директор телерадиокомпании «Новый век»
  • Гузель Уразова — Заслуженный артист Республики Татарстан
  • Айзат Мингазов — Каллиграф
  • Лилия Камилова — победительница международного конкурса «Татар кызы-2019»
  • Язгуль Искандаулетова — руководитель молодёжного крыла Курултая башкир Республики Татарстан
  • Базарбай Бикчантаев — певец

    И это ещё не все! Увидимся 26 сентября в 11:00 в прямом эфире!

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.