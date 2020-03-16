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На базе Уруссинской гимназии состоялся межрегиональный семинар учителей татарского языка и литературы

На базе Уруссинской гимназии состоялся межрегиональный семинар учителей татарского языка и литературы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Соотечественники, 16.03.2020 0 3

Открывая семинар, Гулдания Белалова ознакомила гостей мероприятия с основными направлениями деятельности гимназии и ее достижениями. Учителями Уруссинской гимназии Садыкова Ф.И. и Ахунова В.С. были проведены открытие уроки с применением инновационных технологий, в соответствии с требованиями ФГОС. Мастер-классы, представленные Шариповой Г.М., Идрисовой А.М., Марданова З.А. и Юсупова З.В., показали широкий диапазон методов и приёмов, используемых педагогами.

Гости отметили высокий уровень организации и методической направленности семинара.

yutazy.ru

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