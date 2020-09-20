На берегах Волги состоялся Всероссийский молодежный форум «Золото тюрков»

«Золото тюрков» – единственная в стране масштабная образовательная площадка, где молодежь из разных регионов может обменяться опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения историко-культурного наследия тюркских народов.

На Всероссийском молодежном форуме «Золото тюрков», состоявшемся под Казанью 16-20 сентября, приняли участие 150 юношей и девушек из 18 регионов страны, представляющие башкир, татар, балкар, карачаевцев, хакасов, якутов и других тюркских народов, живущих в России. Форум проходил в международном лагере «Волга» Министерства по делам молодежи Татарстана, оборудованном специальными площадками и культурно-спортивным оборудованием. Здесь они слушали лекции о социальных, этнокультурных и молодежных проблемах, приняли участие в разработке и обсуждении проектов, диспутах, конкурсах и в специально организованном молодежном сабантуе, кулинарном мастер-классе по татарской национальной кухне.

Перед участниками форума «Золото тюрков» выступили известные ученые, политики, представители федеральных и региональных органов власти и влиятельных общественных структур. Мастер-классы и деловые игры проводили преподаватели Московского университета им. М.В.Ломоносова, эксперты и специалисты по молодежным проблемам. В центре внимания лекторов и модераторов были темы межнационального и межконфессионального согласия в российском обществе, вопросы социального этнокультурного развития, сохранения самобытности народов в соврменных условиях, разработки и реализации социальных проектов молодежи.

На встречах с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станиславом Анатольевичем Беткином, советниками руководителя Федерального агентства Анной Андреевной Полежаевой, Шамилем Агарагимовичем Джафаровым и Министром культуры Республики Татарстан Ирадой Хафизяновной Аюповой состоялось обсуждение вопросов социализации и этнокультурного развития современной молодежи.

В группах, организованных из числа участников форума, представители Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, провели уроки по темам «Национальные мифы и качество жизни», «Идентичность в карьерных стратегиях молодёжи», «Быть разными: почему понимать другую культуру?»Интересную лекцию на тему «Идейно-ценностная система международных отношений: тюркский фактор» прочитал доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Алексеевич Аватков.

С интересной лекцией на тему «Социальное проектирование в сфере межнациональных отношений» выступила директор Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактических программ Анна Григорьевна Синеглазова.

Большой интерес вызвали встречи с почетными гостями форума — Председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам национальностей Валерием Георгиевичем Газзаевым, его заместителем, председателем совета Федеральной национально-культурной автономией татар Ильдаром Ирековичем Гильмутдиновым, депутатом Государственной Думы ФС РФ Иреком Хайдаровичем Зиннуровым, заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станиславом Анатольевичем Бедкиным, Министром по делам молодежи Республики Татарстан Дамиром Ильдусовичем Фаттаховым.

Перед завершением форума при участи экспертов Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась презентация итогов работы штурм-лаборатории «Самобытность в новых форматах: разработка молодежных проектов».

В официальном сообщении акцентируется, что «Золото тюрков» – единственная в стране масштабная образовательная площадка, где молодежь из разных регионов может обменяться опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения историко-культурного наследия тюркских народов. Одна из главных задач форума – создать благоприятные условия для успешной самореализации молодежи.

Лучшие проекты и положительные практики, разработанные в рамках форума, будут поддержаны Федеральным агентством по делам национальностей и предложены к реализации в регионах России.

19 сентября в новом здании Национальной библиотеки РТ состоялась встреча участников форума с Председателем Государственного Совета РТ, председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным и председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

Председатель Госсовета рассказал о ряде реализованных прорывных проектов: о создании города будущего – Иннополиса, создании сети полилингвальных школ, формировании Молодежного парламента при Госсовете РТ и Молодежного правительства РТ.

Вячеслав Никонов поделился своим видением межнациональной обстановки в стране и мире, отметив важность мирного сосуществования народов, что порой дается непросто.

Участники форума из Карачаево-Черкесии, Башкортостана, Татарстана и других регионов задали гостям вопросы, касающиеся межрегионального сотрудничества, развития современных компетенций, лидерских качеств, а также сдачи единого государственного экзамена.

Фарид Мухаметшин отметил, что подобные форумы очень востребованы. Они сближают людей разных национальностей, позволяют узнать, чем живет молодежь, какие у нее интересы и привлекать молодых людей к решению актуальных вопросов.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Всероссийский форум «Золото тюрков» проходит в рамках реализации государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» и празднования 100-летия образования ТАССР.

Римзиль Валеев