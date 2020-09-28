На безопасной дистанции друг от друга, но со всем миром

На безопасной дистанции друг от друга, но со всем миром. Новая школа в деревне Казарово впервые принимает участников всемирной акции «Татарча диктант». Площадка символичная. Это ближайшая школа рядом с Тюменью с этнокультурным компонентом, а большинство местного населения здесь – татары.

Халида Керамова, учитель татарского языка и литературы шк. №52:

«Я думаю, что такая акция привлекает внимание не только старшего поколения, но и молодёжи. Формирует в детях интерес к татарскому языку, внимательное отношение, бережное отношение к языку, интерес именно к изучению языка литературы».

Заразить интересом к татарскому языку внучку Нурзия Мадеева решила своим примером. На татарский диктант она пришла впервые. С грамматикой родного языка не знакома, но с наслаждением читает периодику и литературу на языке Тукая.

Нурзия Мадеева, участница акции «Татарча диктант»:

«В наше время татарского языка не было, я очень сожалею об этом. Потому что сейчас, в настоящее время, очень трудно читать, писать. Мы научились, но, все-равно, мы литературный язык не знаем».

Ученица девятого класса Альбина Ахатова грамматику татарского языка и литературу изучает с удовольствием. Дома все говорят на татарском, поэтому этот предмет ей дается легко. К диктанту она специально не готовилась. Но каждый год участвует в олимпиадах по родному языку.

Альбина Ахатова, участница акции «Татарча диктант»:

«Я первый раз пишу диктант. Мне нравится татарский язык. Он очень красивый, нежный. Здесь я потому, что хочется попробовать себя».

Среди участников акции – школьники, студенты, учителя, родители, бабушки и дедушки. Зульфия Хамраева в субботнее утро осталась дома. Режим повышенной готовности из-за пандемии в Тюменской области еще не отменили. Поэтому десятиклассница татарский диктант пишет онлайн.

Зульфия Хамраева, участница акции «Татарча диктант»:

«Очень хорошо, что диктант проводят в онлайн формате. Я могу остаться дома и писать диктант. Очень интересно проверить свои знания, навыки, где нужно поддтянуть свой язык, правила».

Журналистское любопытство привело на акцию студента Салавата Мадиева. В будущем он видит себя корреспондентом татарских национальных СМИ. Салават бегло говорит на сибирскотатарском, а вот грамматику не изучал.

Салават Мадиев, участник акции «Татарча диктант»:

«Я студент ТюмГУ, учусь на отделении журналистики. Текст публициста Наби Дэули – способ проверить себя. До этого я не узучал татарский язык, не знаю качественно как писать, читать. Но в будущем это мне пригодится, как журналисту».

Школа в Казарово – не единственная площадка. Где писали татарский диктант. К акции присоединились воспитанники Тюменского и Тобольского центров татарской культуры, тобольская школа №15 и Духовное управление мусульман Тюменской области. Впервые «Татарча диктант» читали в стенах старого медресе села Ембаево. Организатором акции в регионе выступило представительство Всемирного конгресса татар.