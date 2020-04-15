На детском татарском телеканале «Шаян ТВ» стартовал конкурс видео-лайфхаков. Лучшие видео будут показаны на телеканале.

Условия участия в конкурсе:

1) снимаешь видео с лайфхаком на татарском языке ( если плохо владеешь языком, поздоровайся на татарском языке. Скажи одним предложением, что ты будешь делать и в конце попрощайся)

2) продолжительность видео должна быть от 1 до 5 минут.

3) лайфхак может быть на любую тему

4) готовое видео со своими контактными данными присылаешь на rezervshayan012020@mail.ru