На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов

В качестве кандидата от партии «Единая Россия» выдвинут действующий руководитель республики Рустам Минниханов. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло Альмира Михеева, председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в республике. Региональное отделение партии «Коммунисты России» выдвинуло первого секретаря рескома Альфреда Валиева.

От региональной конференции ЛДП в президенты Татарстана был выдвинут координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. А от отделение в РТ «Партия Роста» в кандидаты выступил председатель партии Олега Коробченко.

На сегодняшний день идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Каждый должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После предоставления документов в Центральную избирательную комиссию будет проведена проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами.

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