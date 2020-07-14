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На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов

На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов

в Новости, Слайдер, Политика, Общество, Главные новости, 14.07.2020 0

В Татарстане завершился прием документов для выдвижения на должность президента Татарстана, выборы которого состоятся 13 сентября. Прием документов официально завершился 12 июля.

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