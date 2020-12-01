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На фестивале «Дни татарской культуры в Кузбассе» состоится конкурс татарских ансамблей

На фестивале «Дни татарской культуры в Кузбассе» состоится конкурс татарских ансамблей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.12.2020 0 6

12 декабря в Кемеровской области впервые пройдет онлайн-фестиваль «Дни татарской культуры». На празднике будут представлены 15 татарских ансамблей. Об этом рассказал организатор фестиваля Тимур Галеев.

«Мы побывали во всех деревнях Кемеровской области, послушали ансамбли в регионе, сняли на видео выступления. Конкуренция большая, ансамбли демонстрируют не только песни, танцевальные номера, но и кулинарное мастерство. Средний возраст участников — 50 +. Будут представлены татарские народные и эстрадные песни», — сказал он.

По словам Тимура, фестиваль будет вещаться онлайн на You Tube канале «Татары Кузбасса». «Фестиваль проводится при поддержке «Федеральной национально-культурной автономии татар». Фестиваль состоит из 40 номеров. Участникам будут вручены памятные подарки», — отметил он.

fnkat.tatarstan.ru

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