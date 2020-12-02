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На фестивале «Узгереш жиле» в Казани представят премьеру мюзикла «Алтын Казан»

На фестивале «Узгереш жиле» в Казани представят премьеру мюзикла «Алтын Казан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.12.2020 0 6

5 и 6 декабря 2020 года в рамках V фестиваля «Узгереш жиле» на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля состоится премьера мюзикла Эльмира Низамова «Алтын Казан» (либретто народного поэта Татарстана Рената Хариса). Напомним, фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле» был создан в 2016 году по инициативе Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова; проект проходит ежегодно на сцене ТАГТОиБ им.М.Джалиля.

«Алтын Казан» Эльмира Низамова – первый в истории мюзикл на татарском языке и первый мюзикл, поставленный на сцене Татарского академического государственного театра оперы балета имени Мусы Джалиля. Изначально мюзикл был написан как дипломная работа композитора в консерватории. В рамках фестиваля «Үзгәреш җиле» будет представлена новая редакция спектакля. «Алтын Казан» – особенный спектакль для меня. Это сочинение, которым я открыл для себя мир музыкального театра и влюбился в жанр оперы и мюзикла. Этот спектакль – мое признание в любви городу Казани, в котором я не родился, но состоялся как композитор, сформировался как личность», — рассказывает Эльмир Низамов.

Либретто к спектаклю создал народный поэт Татарстана Ренат Харис. «Когда работал над либретто «Алтын Казан», я думал о вере в чудо человеческих возможностей, о волшебной силе родной земли, о преданности священным традициям предков, и, конечно же, о вере в великую силу любви. Я думал о музыкальной визитной карточке моей любимой Казани», — признается автор.

Режиссером мюзикла «Алтын Казан» выступил Михаил Панджавидзе, ранее поставивший в Казани оперы «Любовь поэта», «Мадам Баттерфляй», «Риголетто», «Джалиль», «Турандот», «Царская невеста» и др. «Музыка спектакля синтетична: в ней слышна и мелодика классической оперы, и лучшие приемы эстрады, присутствует и джаз, и роковое наполнение – абсолютно разные стили, которые должны «сплавиться в золотом казане», подобно тому, как Казань является сплавом разных культур, национальностей, множества человеческих судеб», — делится режиссер.

Автором сценического оформления и костюмов выступил художник Гарри Гуммель (Германия); большую роль в постановке играет компьютерная графика и видеопроекции, созданные компанией Q Stage Production (Москва).

В спектакле заняты артисты балета «Street jazz» (Москва), но танцуют не только они – но и ведущие солисты, и артисты хора. Балетмейстером мюзикла стал хореограф федеральных шоу-проектов Сергей Мандрик (Москва).

В качестве музыкального руководителя постановки выступил известный джазовый музыкант Вадим Эйленкриг. Его командой были созданы авторские оркестровки и аранжировки музыкального материала спектакля. Оркестровое сопровождение спектакля обеспечивают музыканты симфонического оркестра театра наряду с артистами бэнда Вадима Эйленкрига (бас-гитара, барабаны, саксофон, электроинструменты). Хормейстер спектакля — Любовь Дразнина, педагог по вокалу – Винера Ганеева. За дирижерским пультом 5 и 6 декабря выступит Станислав Курбатский (Москва).

Главные партии в спектакле исполнят известные оперные и эстрадные артисты: Эльмира Калимуллина (Аксылу), Филюс Кагиров (Битимер), Алина Шарипжанова (Сихатбану), Артур Исламов (Ханзаде), Айдар Сулейманов (Нукер), Ирек Фаттахов, Айдар Нургаянов (Сказитель). Мюзикл исполняется на татарском языке, спектакль сопровождается субтитрами.

mincult.tatarstan.ru

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