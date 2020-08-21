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На фестивале в Ульяновске покажут татарские фильмы

На фестивале в Ульяновске покажут татарские фильмы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 21.08.2020 0 1

В Ульяновской области пройдет фестиваль национальных кинематографий народов региона. Фестиваль состоится в преддверии Дня российского кино с 25 по 27 августа. В кинозалах и кинотеатрах пройдут показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами из Чувашии, Татарии и Мордовии. Марафон охватит семь муниципалитетов, включая Ульяновск.

«В географию фестиваля вошли населенные пункты с компактным проживанием представителей различных народностей: мордовской, татарской, чувашской, азербайджанской», — отмечает министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

В рамках фестиваля пройдёт премьера комедии татарских режиссеров Ильсеяра Дамаскина и Рустама Рашитова «Кире (Упёртый)».

regnum.ru

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